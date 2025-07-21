Meclis tatile girdi mi? 2025 TBMM açılış tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama yılının sona erip tatile girmesinin ardından milletvekillerinden hatıra fotoğrafı paylaşıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık alanında düzenlemeler içeren ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasıyla beraber TBMM tatile girdi. Milletvekilleri Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilirken meclis tatile girdi. TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te açılacak.
‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının ardından TBMM tatile girdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.