Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı

ABD’de yapılan araştırma, gençlerin büyük bölümünün yapay zeka sohbet botlarıyla iletişim kurduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle duygusal bağ kuran sistemlerin ruh sağlığı üzerindeki risklerine karşı uyarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı
KAYNAK:
Science Alert
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:41

ABD’de 13-17 yaş aralığındaki gençlerle yapılan kapsamlı bir anket, her 10 gençten 7’sinin destekli sohbet botlarıyla en az bir kez etkileşime geçtiğini ortaya koydu. Görüşülen gençlerin yarısı, bu sistemlerle düzenli sohbet ettiğini ifade etti. Araştırma, medya ve teknoloji alanında çocukların güvenliğini inceleyen Common Sense Media tarafından gerçekleştirildi. Toplamda 1060 gençle yapılan görüşmeler, yapay zeka kullanımının gençlerin gündelik yaşamına hızla yerleştiğini gösterdi.

Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı

ROBOT DEĞİL, DUYGUSAL DOST

Klasik görev odaklı yapay zekalardan farklı olarak “yapay zeka arkadaş” kategorisindeki sohbet botları, kullanıcıyla duygusal yakınlık kurmak üzere geliştiriliyor. Replika, Character.AI ve Nomi gibi platformlarda yer alan bu sistemler, gençlerin yalnızlık, stres ve merak gibi duygularına doğrudan temas ediyor.

Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka yüzünden en çok risk altında olan meslek belli oldu

GENÇLER, DERDİNİ YAPAY ZEKAYA ANLATIYOR

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 30’u bu botları sadece eğlence amaçlı kullanırken, yüzde 28’i teknolojik meraktan dolayı tercih ediyor. Ancak dikkat çekici bir sonuç da şu: Her üç gençten biri, ciddi sorunlarını yapay zeka arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih ediyor.

Katılımcıların dörtte biri, bu sistemlere isim ya da adres gibi kişisel bilgilerini verdiğini kabul ederken, yüzde 34’lük bir kesim sohbet esnasında rahatsız edici deneyimler yaşadığını belirtti. Her ne kadar bu tür olumsuz durumların sıklığı düşük görünse de, uzmanlar gizlilik ve etik risklerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyor.

Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı

YAŞ BÜYÜDÜKÇE ŞÜPHE ARTSA DA...

Ankette gençlerin yarısı, yapay zekadan gelen tavsiyelere güvenmediğini söyledi. Ancak yaş grupları arasında belirgin bir fark var: 13-14 yaşındaki , 15-17 yaş grubuna kıyasla yapay zekaya daha fazla güven duyuyor. Bu durum, yaş küçüldükçe dijital farkındalığın da azaldığını gösteriyor.

Öte yandan gençlerin büyük bölümü, gerçek arkadaşlıkların yerini hiçbir teknolojinin tutamayacağı görüşünde birleşiyor. Yüzde 80’i, zamanını öncelikle arkadaş çevresiyle geçirmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Gençler yapay zekanın pençesinde! Oran yüzde 72'ye ulaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT Agent ile yapay zekada yeni bir dönem başlıyor: Sizin için her şeyi yapacak

UZMANLARDAN NET UYARI: ERİŞİM KISITLANMALI

Common Sense Media, sonuçlara ilişkin yayınladığı raporda net bir çağrı yaparak: “Yapay zeka sohbet botları, yeterli güvenlik önlemleri sağlanmadığı sürece 18 yaş altındaki bireyler için uygun değildir” dedi.

Kurum, geçmişte sosyal medya platformlarında yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekerek, yasal düzenlemelerin ve teknoloji denetimlerinin acilen hayata geçirilmesini talep etti.

ETİKETLER
#yapay zeka
#gençler
#gençlik
#Sosyalmedya
#Yapayzeka
#character.ai
#Sohbetbotları
#Teknolojigüvenliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.