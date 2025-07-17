Yapay zeka yüzünden en çok risk altında olan meslek belli oldu

Yaptığınız iş her ne olursa olsun (ister doktor, ister avukat vb.) gelecekte yapay zeka tarafından devralınma tehdidi ile karşı karşıya. Halihazırda yapay zekayı en etkin kullanan şirketlerden bir tanesi olan ve bu sektöre çılgınlar gibi yatırım yapan Microsoft, YZ nedeniyle en çok risk altında olan meslekleri belirledi.

Microsoft Research tarafından yapılan bir araştırma, yapay zekanın çalışma hayatındaki yerini ve gelecekte hangi mesleklerin daha fazla etkileneceğini ortaya koydu. Rapor, 200.000 gerçek iş görüşmesini analiz ederek, YZ'nin iş yerlerinde nasıl kullanıldığını ve hangi sektörlerin daha fazla faydalandığını detaylandırdı.

EN ÇOK RİSK ALTINDA OLAN MESLEK TERCÜMANLIK

Araştırma, YZ'nin bilgi toplama, yazma ve öğretme gibi aktivitelerde etkili olduğunu gösteriyor. Çalışanların en sık başvurdukları destekli aktiviteler arasında bilgi sağlama, yazı yazma ve danışmanlık yer alırken, yapay zekanın en yüksek etkiyi gösterdiği meslekler de bu doğrultuda şekilleniyor.

Bu bağlamda tercümanlık, yapay zeka ile en uyumlu meslek grubu olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, çevirmenlerin işlerinin yüzde 98'inin Microsoft'un Copilot asistanının yaptığı işlerle örtüştüğünü gösteriyor.

Diğer yandan, tarihçiler, yazarlar, gazeteciler ve editörler de yüksek uyum oranlarına sahip meslekler arasında yer alıyor. Bu mesleklerdeki profesyonellerin yapay zekadan yardım alarak daha hızlı ve verimli çalışabileceği, ancak tamamen yerlerini almanın zor olacağı düşünülüyor.

YZ'YE DİRENEN MESLEKLER

Araştırmaya göre fiziksel ve insan odaklı işler konusunda yapay zekaya karşı daha dirençli meslekler de bulunmakta.

Hemşireler, terapistler ve makine operatörleri gibi meslek grupları, yapay zekanın etkisinden daha az etkilenecek. Ayrıca manuel iş gücüne dayalı mesleklerde de benzer bir direncin görüleceği tahmin ediliyor. Çatı ustaları, temizlik görevlileri ve ev hizmetleri çalışanları gibi işler, insan dokunuşuna ve fiziksel becerilere dayalı olduklarından, YZ'nin yerine getirmesi zor olanlar arasında.