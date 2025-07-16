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 | Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye’nin yeni finansal teknoloji platformu için güç birliği

Türkiye pazarına yönelik olarak yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla Trendyol Grubu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ile dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International stratejik bir iş birliğine imza attı...

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Türkiye’nin yeni finansal teknoloji platformu için güç birliği
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 20:59

Türkiye’nin lider platformu Trendyol, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ve dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla niyet mektubu (MoU) imzaladılar. İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO’su Yi Zhou katıldı.


Yapılan stratejik iş birliği ile; e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye’de geliştirilecek olan yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişim ile bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor.

ÇAĞLAYAN ÇETİN: BU İŞBİRLİĞİ ÖRNEK BİR MODEL OLACAK

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin imza töreninde “Bu iş birliğinin, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına, teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Böylece, güçlü data analizi yetkinliklerimizle başta 250.000 satıcımız olmak üzere şirketlerin; e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

HALUK BAYRAKTAR: YERLİ BİR FİNANSAL TEKNOLOJİ ALTYAPISI OLUŞTURACAĞIZ

Baykar’ın dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliği ile Trendyol’un e-ticaret deneyimi ve Ant’in fintech konusundaki dünya standartlarındaki birikimini birleştirerek finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla, bu iş birliğinin paydaşı olduklarını belirten Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ise açıklamasında şunları kaydetti: “Yapay zeka artık sektörler arasında köprü görevi görüyor ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturuyor. Bu ortaklıkla, Baykar’ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol’un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, daha güvenilir ve herkes için daha erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın Milli Teknoloji Hamlesi’ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum”.

Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans törendeki konuşmasında: “Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ispatı olan bu stratejik iş birliği ile Türkiye’ye çok değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandırılacak. Türkiye’deki bireysel ve kurumsal müşterilerin erişeceği yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir dijital finansal hizmetlerin, yalnızca kullanıcıların günlük hayatına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve finansal ekosistemin gelişimine önemli ölçüde değer katacağına inanıyoruz” dedi.

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin dinamik ekonomisi ve büyüyen dijital ortamı, tüm sektörler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu iş birliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip güçlü ortakları bir araya getirerek Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi finansal çözümleri geliştirme yönündeki ortak amacı yansıtıyor”.

Ant International CFO’su Yi Zhou ise konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye, genç ve dijitalleşme odaklı nüfusu, gelişmiş e-ticaret sektörü ile küresel dijital ekosistemimiz içinde çok değerli bir yere sahip. Benzer bakış açısına sahip ortaklarla birlikte, yapay zeka ve blockchain başta olmak üzere en son teknolojilerimizle bu dinamik dijital ekonomiye yönelik kapsayıcı dijital finansal çözümler geliştireceğimiz için heyecan duyuyoruz.”

ETİKETLER
#e-ticaret
#baykar
#yapay-zeka
#Trendyol 1. Lig
#Adq
#Ant International
#Finansal Teknoloji
#Aktüel
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