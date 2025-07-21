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 | Berrak Arıcan

Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı

Japonya yalnızlık nedeniyle sessiz ölümlerle baş ederken yaşlılar için ortaya yeni bir meslek çıktı. Yaşları 60 ila 94 arasındaki kişiler, daha genç ebeveynler tarafından kiralanabiliyor.

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Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:16

'da yaşlanan kişilerin yalnız kalmalarının ardından artan ölümlere 'kazan-kazan' bir çözüm bulundu. Tek başına ve geç fark edilen ölümlerle baş etmeye çalışan Japonya'da artık insanlar yaşı büyük insanlar daha genç insanlarla iş anlaşmaları yapıyorlar.

Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı

'OK Büyükanne (OK Grandma)' adı verilen hizmet sayesinde yaşları 60 ila 94 arasında olan yaşlı insanlar saatliği 23 dolar yani yaklaşık 930 TL karşılığında daha genç insanların evde çocuklarına bakıyor, temizlik, yemek gibi işlerle ilgileniyorlar.

Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı

KİRALIK BÜYÜKANNE

Japan Today'in haberine göre, Client Partners adlı bir firmanın 100 kadından oluşan bir kadroları var. 'Kiralık büyükanneler', yemek pişirmeyi öğretmek, aile içi anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak, güzel el yazısıyla yazı yazmak ve çocuk bakıcılığı gibi inanılmaz derecede geniş bir yelpazede birçok talep alıyorlar. Ayrıca duygusal destek sağlıyorlar, hayat tecrübesi ve dinleme gibi konularda da rehberlik yapıyorlar.

Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı

Şirketin sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Fiziksel güçleri gençler gibi olmasa da yıllarla yoğrulan deneyim ve şefkat desteği, yeri doldurulması zor bir güç. Ayrıca yaşın kazandırdığı en büyük değerlerden biri olarak, küçük şeylerle sarsılmazlar."

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ETİKETLER
#japonya
# Ekonomi
#Yaşlı Bakımı
#Yalnızlık
#Çocuk Bakıcılığı
#Deneyim
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