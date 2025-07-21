Sessiz ölümlere 'kiralık büyükanne' çözümü: Yaşlılara ilginç bir iş kapısı

Japonya'da yaşlanan kişilerin yalnız kalmalarının ardından artan ölümlere 'kazan-kazan' bir çözüm bulundu. Tek başına ve geç fark edilen ölümlerle baş etmeye çalışan Japonya'da artık insanlar yaşı büyük insanlar daha genç insanlarla iş anlaşmaları yapıyorlar.

'OK Büyükanne (OK Grandma)' adı verilen hizmet sayesinde yaşları 60 ila 94 arasında olan yaşlı insanlar saatliği 23 dolar yani yaklaşık 930 TL karşılığında daha genç insanların evde çocuklarına bakıyor, temizlik, yemek gibi işlerle ilgileniyorlar.

KİRALIK BÜYÜKANNE

Japan Today'in haberine göre, Client Partners adlı bir firmanın 100 kadından oluşan bir kadroları var. 'Kiralık büyükanneler', yemek pişirmeyi öğretmek, aile içi anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak, güzel el yazısıyla yazı yazmak ve çocuk bakıcılığı gibi inanılmaz derecede geniş bir yelpazede birçok talep alıyorlar. Ayrıca duygusal destek sağlıyorlar, hayat tecrübesi ve dinleme gibi konularda da rehberlik yapıyorlar.

Şirketin sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Fiziksel güçleri gençler gibi olmasa da yıllarla yoğrulan deneyim ve şefkat desteği, yeri doldurulması zor bir güç. Ayrıca yaşın kazandırdığı en büyük değerlerden biri olarak, küçük şeylerle sarsılmazlar."