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 | Baran Aksoy

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de! Numan Kurtulmuş'tan kritik temaslar

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için son aşamaya gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede kurulacak komisyon masaya yatırılacak.

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Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de! Numan Kurtulmuş'tan kritik temaslar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:19

örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler Meclis'te kurulacak komisyonuna çevrildi.
Başkanı , bu kapsamda 2 önemli isimle bir araya gelecek. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un ziyaretlerinde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyona dair atılacak adımlar görüşülecek. Kurtulmuş, parti temsilcileriyle yapacağı son toplantının ardından üyelik için resmi çağrı yapacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de! Numan Kurtulmuş'tan kritik temaslar

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, kararların da nitelikli çoğunlukla alınması hedefleniyor.
üye sayısının ise 35 ila 45 milletvekilinden oluşması planlanıyor. Partilere Meclis'te temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.

ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE CHP'DE...

AK Parti'ye 13, CHP'ye 7 üyelik düşerken, MHP, DEM ve Yeni Yol Parti gruplarına 3'er üyelik verilmesi bekleniyor. Grubu bulunmayan siyasi partilerle bağımsızların da 1'er üyeyle temsil edilmesi hedefleniyor.

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