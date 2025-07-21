Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de! Numan Kurtulmuş'tan kritik temaslar

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye komisyonuna çevrildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kapsamda 2 önemli isimle bir araya gelecek. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un ziyaretlerinde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyona dair atılacak adımlar görüşülecek. Kurtulmuş, parti temsilcileriyle yapacağı son toplantının ardından üyelik için resmi çağrı yapacak.

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, kararların da nitelikli çoğunlukla alınması hedefleniyor.

üye sayısının ise 35 ila 45 milletvekilinden oluşması planlanıyor. Partilere Meclis'te temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.

ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE CHP'DE...

AK Parti'ye 13, CHP'ye 7 üyelik düşerken, MHP, DEM ve Yeni Yol Parti gruplarına 3'er üyelik verilmesi bekleniyor. Grubu bulunmayan siyasi partilerle bağımsızların da 1'er üyeyle temsil edilmesi hedefleniyor.