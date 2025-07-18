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 | Onur Kaya

ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, PKK'nın silah bırakma kararından memnun olduklarını belirtti. PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin DEAŞ'la mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini söyleyen Bruce, "SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanı geldi" dedi.

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ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 06:43

'ndan 'nın geçen hafta Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmak için attığı adıma dair açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINDAN MEMNUNUZ"

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama
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SDG'YE 'ENTEGRASYON' ÇAĞRISI

PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin 'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dikkati çeken Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.

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ETİKETLER
#suriye
#abd dışişleri bakanlığı
#daeş
#Pkk
#Silah Bırakma
#Irak Konsolosluğu
#Sdg
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