ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'nın geçen hafta Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmak için attığı adıma dair açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINDAN MEMNUNUZ"

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

SDG'YE 'ENTEGRASYON' ÇAĞRISI

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dikkati çeken Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.