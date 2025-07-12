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 | Banu İriç

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan YPG devleti iddialarına dikkat çeken çıkış

Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi günler yaşanıyor. PKK'nın silah bıraktığını açıklamasıyla birbiri ardına dikkat çeken değerlendirmeler geliyor. ABD'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack YPG'nin bu süreçte konumuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

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ABD'li Büyükelçi Barrack'tan YPG devleti iddialarına dikkat çeken çıkış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 02:34
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 02:39

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. 'nın silah bırakma sürecini değerlendiren Barrack, "ortaklarımızdı" dediği 'nin bağımsız devlet kurma talebinin olup olmadığıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan YPG devleti iddialarına dikkat çeken çıkış

"ABD SURİYE HÜKÜMETİNE DAHİL OLMALARINI İSTİYOR"

ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi.

"BU ÖZGÜR BİR KÜRDİSTAN KURULACAĞINA İŞARET DEĞİL"

Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan YPG devleti iddialarına dikkat çeken çıkış

"SDG, YPG'DİR"

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

"DEVLET İÇİNDE BAĞIMSIZ YÖNETİM BORÇLU DEĞİLİZ"

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." diye konuştu.

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan YPG devleti iddialarına dikkat çeken çıkış

TÜRK İHALARINA ÖVGÜ

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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#suriye
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#Pkk
#Sdg
#Türkiye-abd Ilişkileri
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