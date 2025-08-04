Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emeklilerin 2026 yılının ocak ayında toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için ilk veri belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları Ocak ayının ilk haftasında netleşecek. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 2,06'yı aştı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 de toplu sözleşme zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise şimdiden yüzde 2,06 zam alacak. Ancak son rakam için Ocak ayının ilk haftası beklenecek.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06 oldu ve ilk zam verisi belli olmuş oldu. Ancak bu veriye Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri de kümülatif olarak eklenecek ve alınacak zam oranı Ocak ayının ilk haftasında netleşecek.

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, aile ve çocuk yardımı, dul ve yetim aylıkları, toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi.