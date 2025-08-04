Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul sertifikası hangi bankadan alınır? Halka arz borsa kodu ve fiyatı netleşti

Bugün talep toplamaya başlayan gayrimenkul sertifikası halka arzı hangi bankalardan alınır belli oldu. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan DMLKT halka arzının alınacağı bankalar ve dağıtım yöntemi bugün duyuruldu. Vatandaşlar 8 Ağustos'a kadar 7,59 TL'den talep toplayabilecek. İlk işlem tarihi 14 Ağustos olarak duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gayrimenkul sertifikası hangi bankadan alınır? Halka arz borsa kodu ve fiyatı netleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:15

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası bugün talep toplamaya başladı. Oransal dağıtım yapacak olan Gayrimenkul sertifikası borsa kodu ve fiyatı yatırımcının gündemine yerleşirken halka arz alınabilecek bankalar da duyuruldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HANGİ BANKADAN ALINIR?

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken 09.00 ile 17.00 aralığında talep toplanacak. İlk işlen tarihi 14 Ağustos olarak halka arzın son BİST işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi. Halka arz Halk Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Gayrimenkul sertifikası hangi bankadan alınır? Halka arz borsa kodu ve fiyatı netleşti

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU VE FİYATI

Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlenen Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Hisse borsa kodu DMLKT olarak duyurulurken pazarı Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı olarak belirlendi. Yatırımcılar 4-8 Ağustos aralığında 7,59 TL'den satın alabilirken borsa fiyatı ve hisse kodu netleşti.

Gayrimenkul sertifikası hangi bankadan alınır? Halka arz borsa kodu ve fiyatı netleşti

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ EŞİT DAĞITIM MI?

Gayrimenkul sertifikası halka arzının ilk işlem tarihi 14 Ağustos 2025, son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak duyurulurken 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Yapılan açıklamaya göre halka arz oransal dağıtım yöntemini kullanacak. Halka arz miktarı ise şöyle:

1.923.481.733 Adet Sertifika, Ek Satış : 897.111.762 Adet Sertifika.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? Hisse kodu ve BİST işlem tarihi 2025
DMLKT halka arz katılım endeksine uygun mu? Gayrimenkul Sertifikası "DMLKT" halka arza hazırlanıyor
ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Damla Kent Projesi
#Gayrimenkul Sertifikası
#Borse
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.