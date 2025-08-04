Gayrimenkul sertifikası hangi bankadan alınır? Halka arz borsa kodu ve fiyatı netleşti

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası bugün talep toplamaya başladı. Oransal dağıtım yapacak olan Gayrimenkul sertifikası halka arz borsa kodu ve fiyatı yatırımcının gündemine yerleşirken halka arz alınabilecek bankalar da duyuruldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HANGİ BANKADAN ALINIR?

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken 09.00 ile 17.00 aralığında talep toplanacak. İlk işlen tarihi 14 Ağustos olarak halka arzın son BİST işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi. Halka arz Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU VE FİYATI

Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlenen Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Hisse borsa kodu DMLKT olarak duyurulurken pazarı Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı olarak belirlendi. Yatırımcılar 4-8 Ağustos aralığında 7,59 TL'den satın alabilirken borsa fiyatı ve hisse kodu netleşti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ EŞİT DAĞITIM MI?

Gayrimenkul sertifikası halka arzının ilk işlem tarihi 14 Ağustos 2025, son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak duyurulurken 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Yapılan açıklamaya göre halka arz oransal dağıtım yöntemini kullanacak. Halka arz miktarı ise şöyle:

1.923.481.733 Adet Sertifika, Ek Satış : 897.111.762 Adet Sertifika.