DMLKT halka arz katılım endeksine uygun mu? Gayrimenkul Sertifikası "DMLKT" halka arza hazırlanıyor

Başakşehir’deki Damla Kent projesi, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz ediliyor. Emlak Konut GYO’nun geliştirdiği proje, “DMLKT” işlem koduyla Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DMLKT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gayrimenkul Sertifikası modeli, katılım finans ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır ve İSFA İslami Finans Danışma Komitesi’nin 21 Temmuz 2025 tarihli icazet belgesiyle katılım endeksine uygunluğu teyit edilmiştir. Sertifikalar, faiz geliri içermeyen bir yapı sunarak, kazancın projenin değer artışı veya konut sahipliği üzerinden sağlanmasını mümkün kılıyor. Bu nedenle, Damla Kent projesinin “DMLKT” işlem koduyla halka arz edilen sertifikaları, katılım finansına uygun bir yatırım aracıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde ihraç edilen bu sertifikalar, yatırımcıların faiz yükü olmadan gayrimenkul sektörüne yatırım yapmasına olanak tanımaktadır.

DMLKT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALMAK CAİZ Mİ?

Gayrimenkul Sertifikası modeli, tamamen faizsiz bir yatırım aracı olarak tasarlanmıştır ve İSFA İslami Finans Danışma Komitesi’nin 21 Temmuz 2025 tarihli icazet belgesiyle caiz olduğu teyit edilmiştir. Sertifikalar, herhangi bir faiz getirisi sunmaz. Kazanç, projenin değer artışı veya yeterli sertifika biriktirilerek konut sahipliği yoluyla sağlanır. Bu nedenle, “DMLKT” işlem koduyla halka arz edilen sertifikalar, katılım finans ilkelerine uygun bir yatırım seçeneği olarak değerlendirilmektedir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU DMLKT NEDİR, AÇILIMI NE?

“DMLKT” işlem kodu, Başakşehir’deki Damla Kent projesi için Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen Gayrimenkul Sertifikası’nın Borsa İstanbul’daki işlem kodudur. Bu kod, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek halka arz sürecinde yatırımcıların sertifika taleplerini iletmek için kullanacağı tanımlayıcı olacaktır.

“DMLKT” kodu, Damla Kent projesinin adından türetilmiş olup, projenin gayrimenkul sertifikası modeliyle halka arzını ifade eder.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HANGİ BANKALARDAN, NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası almak için yatırımcıların Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olması gerekiyor. Yatırımcılar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında bu kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden “DMLKT” işlem koduyla sertifika talebinde bulunabilecekler. DMLKT kodlu Gayrimenkul Sertifikası almak isteyenler, banka şubeleri veya mobil/internet uygulamaları üzerinden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz-Kesin Talep adımlarını izleyerek, almak istedikleri sertifika adedini girip ödeme işlemini gerçekleştirerek sertifika sahibi olabilecekler.