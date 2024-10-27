Yüreğir'in kalbini çaldılar! Belediye başkanından çağrı: 'Kim aldıysa getirsin'

27 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:26

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalbi çaldı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sembolü alan kişinin geri getirmesi için sosyal medyadan çağrı yaparak, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin" ifadelerini kullandı.

Serinevler Parkı'nda Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. "KALBİMİZİ KİM ALDIYSA GETİRSİN ARKADAŞLAR" Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi. Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Başkan Demirçalı'nın paylaşımına yorum yağdı: DAHA ÖNCE DE ÇALINMIŞTI Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı. İlgili Haberler Tüm mal varlığı çalındı, hırsızın kim olduğunu görünce beyninden vurulmuşa döndü! Kripto para borsası WazirX hacklendi! 230 milyon dolarlık fon çalındı Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada