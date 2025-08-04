Çocuğunun topunu almak istedi, silahlı sopalı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana gelen olayda, İddiaya göre 2 Ağustos günü Bayram Uyandı’nın (31) oğlu sokakta top oynarken topu komşularının evinin bahçesine düştü. Çocuk topu istedi ancak komşu topu vermedi. Bunun üzerine çocuk babasına haber verdi. Uyandı aşağı gelip topu olmak istediğinde komşu kadın topu vermedi. Bunun üzerine Uyandı, bahçeye girip topu aldı. Komşu kadın bağırarak taciz edildiğini söyledi. Bunun üzerine Uyandı, çocuğunu da alıp eve götürdü. Bir süre sonra kadının kocası Uyandı’nın evine gelip onu tehdit edip bütün akrabalarını çağırdı. Bir süre sonra kamyonetle çok sayıda insan ellerinde sopa ve silahla sokağa geldi. Uyandı’yı kamyonet ile köşeye sıkıştıran şahıslar sopalarla darp etmek istedi. Uyandı’nın hamile eşi de "ben hamileyim dokunmayın" demesine rağmen sopayla darp edildi. Uyandı ailesi Conolara karşı koyamayarak evlerine kaçıp canlarını zor kurtardı. Polis mahalleye gelip kavgaya karışanları gözaltına aldı. Ancak şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.