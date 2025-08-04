Victor Osimhen tamam, şimdi sıra kalecide! Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig başlıyor. Cuma günü Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. RAMS Park’ta Lazio ile oynanan son hazırlık maçının ardından Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazanırken, öncelik savunma hattına verildi. Kaleci transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, stoper ve sağ bek takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

EDERSON HALA İLK SIRADA

Galatasaray’ın kaleci transferinde Manchester City’den Ederson’u hala ilk sırada tuttuğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan da İtalya Serie A'da Inter'de forma giyen Sommer'in durumunu yakından takip ediyor.

SARI-KIRMIZILILAR FIRSAT KOLLUYOR

Stoper ve sağ bek oynayabilen Singo için girişimde bulunuldu ancak Monaco, 25 milyon Euro bonservis beklentisinde geri adım atmadı. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray cephesi, bu süreçte kadrosunda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıracak. Orta saha için fırsat transferi kovalayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için de listesindeki futbolcuları takip edip son günlerde hamle yapacak.