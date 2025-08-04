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 | Baran Aksoy

Victor Osimhen tamam, şimdi sıra kalecide! Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasay, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önceliği kaleciye veren sarı-kırmızılılar, Manchester City’den Ederson’u hala ilk sırada tutuyor. Galatasaray diğer mevkiler için de futbolcuları takip edip son günlerde hamle yapması bekleniyor.

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Victor Osimhen tamam, şimdi sıra kalecide! Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:11

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği başlıyor. Cuma günü Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak olan 'da çalışmaları da devam ediyor. RAMS Park’ta Lazio ile oynanan son hazırlık maçının ardından Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazanırken, öncelik savunma hattına verildi. Kaleci transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, stoper ve sağ bek takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Victor Osimhen tamam, şimdi sıra kalecide! Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

EDERSON HALA İLK SIRADA

Galatasaray’ın kaleci transferinde Manchester City’den ’u hala ilk sırada tuttuğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan da İtalya Serie A'da Inter'de forma giyen Sommer'in durumunu yakından takip ediyor.

Victor Osimhen tamam, şimdi sıra kalecide! Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

SARI-KIRMIZILILAR FIRSAT KOLLUYOR

Stoper ve sağ bek oynayabilen Singo için girişimde bulunuldu ancak Monaco, 25 milyon Euro bonservis beklentisinde geri adım atmadı. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray cephesi, bu süreçte kadrosunda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıracak. Orta saha için fırsat transferi kovalayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için de listesindeki futbolcuları takip edip son günlerde hamle yapacak.

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#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Ederson
#Sommer
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