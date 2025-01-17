Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'turp' cevabı! "Düpedüz savaş ilanıdır"

17 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "turbun büyüğü heybede"sözlerine cevap verdi.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluğuna ilişkin söylediği 'turbun büyüğü heybede' sözlerine cevap verdi.

''NE DEMEK TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE?"

''Ne demek turbun büyüğü heybede? diye Özel, "Turbun büyüğü heybede" demek bir şeyler biliyorum demek. Bir suç varsa ve bunu gizliyorsan bu suç ya da sen suç icat ediyorsun'' ifadelerini kullandı.

"CHP'YE DÜPEDÜZ SAVAŞ İLANIDIR"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı dili ile cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

"İKTİDARI DEVRALMAKTAN BAHSEDİYORUM"

Bir eylemlilik protesto sürecinden bahsetmiyorum, iktidarı devralmaktan bahsediyorum. Bu ülkenin insanlarının şerefleri haysiyetleri daha fazla onun elinde olacak bir yargıya emanet edilecek"