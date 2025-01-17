Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete net mesaj! ‘Hoşunuza gitmese de hukuku işleteceğiz’

17 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:59

Son dakika haberi: İstanbul'da CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanının tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler geldi. Birkaç yıla kadar muhalefetin sokağa çıkacak yüzü kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Hiç kimse hukuku çiğneyemez. Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Hoşunuza gitmese de hukuku işleteceğiz dedi. "Çoğu gitti azı kaldı" diyerek yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüşün hissedileceğini dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ücret artışları daha etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: AK Parti​ 8. Olağan Kongre süreci hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Terör iltisakı nedeniyle Esenyurt, yolsuzluk nedeniyle de Beşiktaş Belediye Başkanlarının tutuklanmasına tepkji gösteren muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan​, "Hiç kimse hukuku çiğneyemez. Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Hoşunuza gitmese de hukuku işleteceğiz" dedi.

Siyasetten dış politikaya, enflasyondan hayat pahalılığına kadar birçok konuya değinen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"EN BÜYÜK VİZYONLARI KIRMIZI KART"

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememeli. AK Parti milletin iktidara getirdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteği de başarıya ulaştıran siyasi teşekküldür. 22 yılda kazandırdığımızı her ve hizmetler milletimize olan teşekkürün ifadesidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı​ inşasıdır.

İçeride ve dışarıdaki başarılarımız ile bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. Bunları en büyük vizyonu kırmızı kart göstermek, en büyük taahhüdü rakı fiyatını ucuzlatmak olanlara anlatmak mümkün değil. Kırmızı kart ile halkın seviyesine indiğini sananlara diyorum ki; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır.

Bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmek varken kamu görevlilerine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'deki ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini atamadılar. Günümüz Türkiye'sinde kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, çiğneme hakkı yoktur.

MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI

AK Parti il ve ilçe kongrelerimiz milletimizin teveccülü ve teşkilatlarımızın coşkusuyla sürüyor. Şubatın ilk haftasında bu süreci tamamlamış olacağız. Yeni bir vitrinle önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya çalışacağız.

Muhalefetin içler acısı hala bizi asla rehavete sürüklememelidir. 22 yıla aşkın süredir ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler milletimize olan şükranımızın ifadesidir. İçerde ve dışarda elde edeceğimiz büyük başarılar sayesinde bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız.

Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın insaşıdır.

Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indikleirni sananlara halkın seviyesine inilmez çıkılır diyorum.

İHALE YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI

Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek istiyorum, hiç kimsenin kanunları hiçe sayma, yok sayma, çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek siz de buna saygı göstereceksiniz.

Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, yargıyı baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz Sağa sola sataşmaktan vazgeçin. Biz işte buradayız.

Sayın Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanında yöresindeki şahıslara baksın. Birkaç yıla kadar bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına düşmanlıktan bir türlü kurtulamıyor. Kongre ve adaylık hesabı yapmaktan, bölgedeki ve ülkedeki gelişmeleri takip edemiyorlar. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ortada.

"ÇALIŞMAYI SEVMİYORLAR"

Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında katliamın sorumlusu olarak İsrail'i değil Hamas'ı suçladılar.

Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyor.

ENFLASYON MESAJI

Tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunu stratejik bir akıl ve vizyonla başarıyla yönetmeye gayret ediyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızda hadiselere müdahiliz. Mazlum ve mağdurların yanındayız. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anbean takip ederken önemli diğer önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz.

Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır. Enflasyonu düşürmeyi fiyatlarındaki dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili hale gelecektir. Çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin bize güvenmesini ve biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz.