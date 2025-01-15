Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e kırmızı kart cevabı: 'Biz de dumura uğradık, bu orijinal fikir için tebrikler'

15 Ocak 2025 13:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:08

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı kırmızı kart sürpriziyle eleştirileri oklarını üstüne çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap veren Erdoğan, "Biz de dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece gördük" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı kart sürpriziyle eleştirileri oklarını üstüne çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

CHP'nin bu çıkışını kendilerinin de beklemediğini söyleyen Erdoğan, ekonomiden gündeme, politikatan Suriye meselesine kadar birçok konuya değindi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

"İhracatta 262 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız Yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren tablo ile karşılaşacağız. İşsizlik oranı yüzde 8,6 oranında gerçekleşti.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen bunları başarmamız takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor. Alım gücü artacak.

Biraz daha sabredecek hep birlikte kazanacağız. Günü kurtarmak için değil milletimizin geleceği için çalışıyoruz.

'SURİYE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU'

Suriyeliler 61 yıldır özlemini çektiği özgürlüğüne kavuştu. Suriye meselesinde öyle pervasız, vicdansız ve ahlak dışlı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri yok. hatalarıyla yüzleş yerine öküz altın buzağı aramaya devam ediyorlar. Zoru görünce topu taca atacak karakterde değiliz. Her şeyi dürüst ve mertçe söyledik.

Bugün de sadece hakikatin diliyle konuşacağız. Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Yav sen o işlerden anlamazsın, o bizim işimiz.

'ESAD SÖZÜNÜ TUTMADI'

Esad bize verdiği reform sözünü tutmadı. Ordusunu devreye sokarak olayları kanla bastırma yoluna gittiler. Türkiye​'nin çabalarını her zaman eleştirdiler. Bizim için asıl şaşırtıcı olan Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyerek meselenin ciddiyetten uzak şekilde bizi haksızca eleştirdiler.

ABD'nin Batı'nın terör örgütünün Suriye'de ne işi var demediler. Bir kere mazlumun yanında yer almadılar. 1 milyon insan ölürken, bunlar ses çıkarmadılar.

Kürdün kimliği inkar edilirken sustular, Arap öldürülürken sustular barbarlığa gaddarlığa yıllarca sessiz kaldılar. Bize saldırdıkları kadar Esad ve Baas rejimine saldırmadılar. Yıkımın ve zulümle ilgili hiçbir söz göremezsiniz. Baas yıkılıp zalim defolup gidince mi aydınlandınız? Aklınız başınıza geldi, bebekler ölürken neredeydiniz? Vahşete ve katliama sessiz kaldılar. Sizin amacınızı biliyoruz.

Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Türk Kürt Arap kardeşliğini bozamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Sizin tuzaklarınıza düşmeyeceğiz.

SURİYE HEYETİ ANKARA'YA GELİYOR

Bir görüşme gerçekleştireceğiz. Suriye'nin en kısa sürede toparlanması için uluslararası toplumla iş birliği içindeyiz.

yaklaşan akıbetten kurtulamayacak. Kürt kardeşlerimizin tüm sorunlarının takipçisiyiz, güvenliğinin teminatıyız.

YPG feshedilmezse acı sonla karşılaşacak. Tüm terör örgütlerinin kafasını keseriz. Bu kudret ve kuvvete sahibiz.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Düşmanlığı körüklüyorlar. Fakat ana muhalefet partisi tutarlı mantıklı bilgi kırıntısı olan tek bir cümle kuramadı. Anlamlı bir destek beklemek beyhude bir çabadır. Ana muhalefet mi, ilkokul müsameresi mi belli değil. Lafa gelince Sayın Özer Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum diyor ne ciddiye ne ağır başlılık var. Koltuğunu korumak için atraksiyon yapması lazım ama onu doğru düzgün yapamıyor.

BU ORİJİNAL FİKİR İÇİN TEBRİKLER

Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece gördük. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Kart oyununun CHP'nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu ama bunu biraz daha devam ettirebilirler. Daha bunun puzleı var, poker var iskambili var. Önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok alternatif var.

"TERÖRÜN KAFASINI EZERİZ"

Suriye'nin en kısa sürede toparlanmaları için işbirliği yapıyoruz. Siyasetçisi, yazarı, bürokratı, gazetecisiyle herkesin görevi Suriye'deki istikrar için yürütülen çalışmalara katkı sunmaktır. Biz batılıların baktığı zaviyeden bakamayız. Bir an önce kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak kardeşlik ve komşuluk vazifemizdir.

Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır. Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız. DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz.

Suriye devriminin üzerinden 40 gün geçti ama ana muhalefet partisi tutarlı tek bir cümle dahi kuramadı. Ana muhalefetten dış politikamız anlamlı destek beklemek beyhude bir uğraş. Ne dersek diyelim hepsi boşuna. Mavi vatandan Libya'ya, Rusya Ukrayna Savaşı'na, Suriye devrimine kadar her konuda çuvalladılar. Dış politika gibi bilgi, birikim, vizyon gerektiren bir alan CHP'nin çapını aşıyor.