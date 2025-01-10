CHP lideri Özgür Özel eleştirilere aldırmadı! Sahnede yine 'kırmızı kart' çıkarttı

10 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mersin’deki mitingde eline kırmızı kart alıp hükümete "Kırmızı kart gösteriyoruz!" çıkışı, sosyal medyada espri konusu olmuştu. Eleştirilere yanıt veren Özel, "Birileri sosyal medyadan, birileri de sıcak evlerinden burun büküyor" ifadelerini kullanarak İzmir mitinginde yine kırmızı kart çıkarttı.

Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e kırmızı kart tepkisi! 'Bu milleti aptal yerine koymaktır'

Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e kırmızı kart tepkisi! 'Bu milleti aptal yerine koymaktır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini dün açıkladı. Özgür Özel, dün Mersin'de yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız." demişti.

SÜRPRİZ MERAK KONUSU OLDU

Özel'in açıklaması sonrası tüm gözler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne çevrilmiş, "büyük sürprizin" ne olduğu merak uyandırmıştı.

CHP Lideri, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iktidara kırmızı kart gösterme çağrısında bulunmuş, "Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan kartı çıkarın. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

MUHALEFET ÇEVRESİNDE TEPKİ ÇEKTİ

Özel’in 'büyük sürpriz' diyerek müjdelediği açıklamanın 'iktidara kırmızı kart' çıkması hem hayal kırıklığına neden oldu, hem de tepki çekmiş durumda. Tüm tepkilere rağmen CHP Lideri kırmızı kart hamlesini sürdürüyor.

Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Törende Hasan Türkmen Anadolu Lisesi, kent lokantası, Aşağıkızılca, Ören ve Örenköy ve Armutlu mahallelerinde bulunan rekreasyon alanlarının açılışı yapıldı.

İzmir’de cuma namazı saatinde kalabalık bir topluluğa hitap eden Özgür Özel, iktidara yine kırmızı kart gösterdi.

"SANDIK GELENE KADAR KIRMIZI KARTLARIMIZI GÖSTERİYORUZ"

İktidarın sokağın sesini duymadığını; emekliyi, asgari ücretliyi ve çiftçiyi sefalete sürüklediğini belirten Özgür Özel, iktidara kırmızı kart gösterme çağrısını yineleyerek, "Bu kırmızı kart nereye gidiyorsak 973 ilçede sandık gelen kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz." dedi.

"EMEKLİLER KIRMIZI KARTLAR ELDE Mİ?"

Özgür Özel, İzmir'de yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Bu iktidar tarafını belirledi. Asgari ücretliye, çiftçiye, emekliye vermesi gereken parayı 40 haramilere veriyor, size veremiyor. Bir grup bu adamlar emekliyi bu kadar ezerken emekli sussun istiyor.

Asgari ücretli bu kadar dardayken asgari ücretli sussun istiyor. Biz susmasınlar meydanlara gelsinler diye yemin ettik. Emekçileri buraya çağırmaya ve büyük bir mücadele başlatmaya kararlıyız. İstanbul sözleşmesinden bir gece çıkıp kadına karşı şiddeti artıranlara kırmızı kart.

Emekliyi sefalet ücrete mahkum edenlere kırmızı kart. Asgari ücreti yüzde 30 zam yapıp cebimizden 8’er bin lirayı alanlara kırmızı kart. Kemalpaşa bunlara hesap sormaya var mısınız? Emekliler, kırmızı kartlar elde mi? Bunları gönderiyor muyuz?"