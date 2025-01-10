Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e kırmızı kart tepkisi! 'Bu milleti aptal yerine koymaktır'

10 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:05

'Büyük sürprizlerimiz olacak'' diyerek gittiği Mersin'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümete 'kırmızı kart' gösterme çağrısı büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Tepkiler art arda gelirken, muhalif gazeteciler de fos çıkan sürprize sessiz kalmadı. Fatih Portakal "Bu milleti aptal yerine koymaktır" derken, Yılmaz Özdil ise "Bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemezdi" sözleriyle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezilerini sürdürüyor. Dün ''Büyük sürprizlerimiz olacak'' diyerek gittiği Mersin'de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, eline aldığı kırmızı kartla "Bütün Türkiye'deki emeklileri, emekçileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." dedi.

Özel'in kırmızı kart hamlesi, sanattan siyasete birçok kesim tarafından eleştirildi. Özellikle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan muhalif gazeteciler de, Özel'e öfkesini yaptığı açıklamalarla dile getirdi. Bu isimlerden bazıları Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil oldu.

"BENİ, MİLLLETİ APTAL YERİNE KOYUYOR"

Kendi sosyal medya kanalında açıklamada bulunan Fatih Portakal, CHP'yi ciddi iş yapmamasıyla eleştirdi.

Portakal, şunları söyledi: "Eğer gerçekten büyük sürpriz ise oradan kırmızı kart çıkmayacak! Ciddi iş yapın.

Bu mudur dedim ya gerçekten...Ama dedim bu milleti aptal yerine koymaktır dedim ya. Oradaki adam beni aptal yerine koyuyor."

"BU KADARINI TAYYİP ERDOĞAN BİLE HAYAL EDEMEZDİ"

Yılmaz Özdil de tepkisinde Portakal ile benzer ifadeler kullandı. Sürprizin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Özdil, CHP Genel Başkanı'nı sert bir dille eleştirdi:

"Özgür Özel çıktı dedi ki: Saat 15.00'te çok büyük bir sürpriz yapacağım. Nihayet CHP kendine mi geliyor dedik, heyecanlandık. Sahneye çıktı, elini cebine attı ve kırmızı kart çıkardı. Bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemezdi."