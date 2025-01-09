CHP lideri Özgür Özel "Sürpriz yapacağız" deyip saat verdi

09 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:58

CHP lideri Özgür Özel, "Büyük bir sürpriz yapacağız" diyerek saat 15.00'i işaret etti. Özgür Özel, "Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak" ifadelerini kullandı.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi açılış ve temas için geldiği Mersin​'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada önemli açıklamalar yapan CHP lideri, 31 Mart seçimlerinde Mersin'de önemli bir başarıya imza atıldığının altını çizdi.

Mersin'de farklı sosyolojik gruplardan, mezheplerden, inançlardan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların, bir arada ve uyum içinde "Mersin ittifakı"nı oluşturduğunu vurgulayan Özel, "Mersin'in güzelliklerini korumak, çetelerin ve kirli anlayışların yağmasına izin vermemek, Mersin sokaklarında huzurun dolaşması, çetelerin dolaşmaması için; kıyıların halkın olması, rantın olmaması adına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' vasiyetine sadık kalarak büyük Mersin ittifakını selamlıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

Bu büyük Mersin ittifakının kurucusu ve mimarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Bu seçimler yaklaşırken aday belirleme tartışmaları vardı ama bazı yerlerde yoktu. 'Mersin'de kimi aday gösterelim?' diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin, seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan. Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'de ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum"