CHP lideri Özgür Özel masasına son gelen anketi açıkladı!

08 Ocak 2025 20:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da gerçekleştirdiği programda Ereğli ilçesinde konuşma yaptı. Özel masasına gelen son anketlerde hangi partinin önde olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Konya​'daki programı kapsamında Ereğli​ ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Özel, Türkiye siyasetinin gerilimden uzaklaşması ve hizmet odaklı bir anlayış benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

SON ANKETLERDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Son anketlerde CHP'nin önde olduğunu belirten Özel, "Neredeyse her gün bir ya da iki tane kent lokantası açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin iyi hizmetlerini, hızla yaygınlaştırması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, 'Bugün seçim olsa' sorularında Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti olarak ifade etmesi Sayın Erdoğan'ın kimyasını bozuyor" dedi.

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonraki hedefinin Atatürk'ün partisini Cumhuriyet‘in ikinci yüzyılında girdiği ilk yerel seçimde olduğu gibi ilk genel seçimde de iktidar yapıp, 2029'da yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız. Buna yürekten inanıyoruz.

"CHP BİRİNCİ SIRADA"

Gençlik Kolları Genel Başkanımız lokantanın fotoğrafını Ekrem Başkan'a atmış. Ekrem Başkan, kent lokantalarının ilkini açan, markalaştıran, tüm Türkiye'ye yayılmasına katkı sağlayan öncü belediye başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliğinin de başkanı. Ben geçtiğimiz ay, sadece 6 Aralık günü bundan bir ay önce, Bilecik'te 72. kent lokantamızı açmıştım. 33 günde 36 kent lokantamız daha oldu. Neredeyse her gün bir ya da iki tane kent lokantası açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin iyi hizmetlerini, hızla yaygınlaştırması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, 'Bugün seçim olsa' sorularında Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti olarak ifade etmesi Sayın Erdoğan'ın kimyasını bozuyor.

"EMEKLİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU"