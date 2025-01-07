Meclis'te İmralı trafiği sürüyor: DEM Parti'den CHP'ye kritik ziyaret

07 Ocak 2025 10:30 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:39

İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret turuna başlayan DEM Parti'lilerin rotasında bugün 3 yeni durak daha var. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen İmralı heyeti daha sonra DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yolunu tutacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin sürpriz çıkışıyla başlayan ve son iki haftada giderek hızlanan çözüm süreci trafiği kaldığı yerden devam ediyor. 28 Aralık'ta özel izin alarak İmralı​'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, teröristbaşının Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapıp gereken sorumluluğu almaya hazır olduğunu aktarmıştı. Pervin Buldan​, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, Meclis'te temsil edilen siyasi partilere ziyaret turunu 2 Ocak'ta başlattı.

İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti, aynı gün MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Bu hafta da mesaisini sürdüren İmralı heyeti, dün de sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi heyetleriyle görüştü.

İMRALI HEYETİNDEN 3 KRİTİK GÖRÜŞME DAHA

İmralı heyetinin ziyaret turu bugün de 3 kritik görüşmeyle devam ediyor. Saat 10.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden DEM Parti'liler, saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

İLK ZİYARET CHP'YE

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, TBMM'de CHP grubunu ziyaret etti. İmralı heyetini CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke karşıladı.

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