Özgür Özel en düşük emekli maaşına tepki gösterdi! Bakan Işıkhan'ı hedef alıp rakam verdi

07 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:18

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'nin İmralı turu kapsamında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin şeffaflık vurgusunu yineledi. Partisinin kimsenin oldubittisiyle hareket etmeyeceğini belirten Özgür Özel, "Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi ikbali için sürecin içinde olmayacağız" dedi. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye çıkardıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösteren Özel, "Bunu yapman için kanun çıkması lazım. Kanun teklifi edecekler, komisyondan geçecek, bu Meclis'te oylanacak. Oturduğun yerden, 'En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Meclis'e karşı bu hadsizliği, bu iş bilmezliği kınıyorum" diye konuştu. Özel, en düşük emekli maaşı için talep ettiği rakamı da açıkladı.

İmralı​'yı ziyaret eden DEM Parti​ heyetiyle bu sabah bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi​ Genel Başkanı (CHP) Özgür Özel, kritik görüşme ve sürecin geneline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başlatılan sürecin şeffaflık ve samimiyetle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, Meclis'teki hiçbir partinin dışlanmaması gerektiğini kaydetti. Geçmişte yaşananların samimiyeti sorgulattığını ve şüpheleri artırdığını vurgulayan Özel, Meclis'te gizli pazarlıkların olmadığı şeffaf bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

CHP lideri Özgür Özel, hükümete de en düşük emekli maaşı​ üzerinden eleştirilerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya yükselttik" diyerek zamlı tutarı açıklamasına tepki gösteren Özgür Özel; önce kanun teklifi verileceğini, daha sonra komisyondan geçeceğini, daha sonra Meclis'te oylama yapılması gerektiğini ifade etti. Bu süreci dikkate almadan son kararın verilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Özel, "Meclis'e karşı bu hadsizliği, bu iş bilmezliği kınıyorum" dedi. Açıklanan zammın yetersiz olduğunu belirtip talep ettiği rakamı açıklayan CHP lideri, "31 Mart'ta sarı kart gösteren emekliler bu iktidarın alnına artık kırmızı kartı vuracak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün iktidar ortağı MHP'nin çağrısıyla başlayan İmralı ziyaretiyle ilgili partimizde gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili düşüncelerimizi de konuşacağız. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da, Ağrı'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu illerimizde eksi 20 derecede yaşayanların, aylık 5-6 bin TL'lik doğal gaz faturasıyla karşı karşıya olduğunu belirtmeliyim. Doğalgaza bu bölgede yüzde 50 indirim yapılmasını önerdim. Sayın Erdoğan bundan rahatsız olmuş, verdiği doğal gaz desteğini hatırlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SGK BORCU CEVABI

Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borcunun kaç çeyrek altın yaptığını soruyor. Siyasette esprili bir ifade iyidir. İstediğiniz o gerginlik ve çatışma ortamında gerçek sorunların konuşulmasına engel olamazsınız. Belediyelerin SGK'ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. Gelecek ay, bu şirketlere olan borcu sileceğini söylüyor. Ama CHP'li belediyeleri silkeleyin diyor.

CHP'li belediyelerin hizmetini durdurmak için, CHP'nin yoksula dokunmasına engel almak için bunu yapıyor. Bu paraları bizden alıp, yandaş şirketlere gelince faizini affedip, ana parayı da bölecek. SGK'nın alacağı 270 ton altın. Bunun 30 tonu belediyelerden, 240 tonu ise yandaş şirketlerden. Bütün belediyelerin borcu 1 kamyon altın. Bunun 3'te 1 AK Parti'nin, 3'te 2'si bütün muhalefetin borcu. 9 kamyon altın senin ve yandaşlarının borcu, 1 kamyon altın muhalefetin borcudur.

BAKAN IŞIKHAN'A EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

Gelelim esas mevzuya. Ben bu kürsüye çıktıktan sonra Çalışma Bakanı, tabii bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik' demiş. Cehalet kısmı şurada. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. O kanunun çıkması için milletvekilleri yazacak.

Bunlar tabii her zaman muazzam iş yaptıkları için kendileri bakanlıktan yazacaklar. Abdullah Güler'in görevlendireceği birkaç masum altına imza atacak utanmadan. Kanun teklifi edecekler, komisyondan geçecek, bu Meclis'te oylanacak. Sen oturduğun yerden, 'En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Bir kez bu cehaleti, meclise karşı bu hadsizliği, kendi grubunu paspas eden bu kibri, bu iş bilmezliği kınıyorum.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN AŞAĞI OLMAMALI"

İkincisi, ben konuşmama hazırlanırken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini ve AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretli bugünkü hesapla 33 bin lira olması lazım. 12 bin 500'ü 33 bin yapmıyorsan bile hiç olmazsa bir asgari ücret yapalım. 22 bin liradan aşağıya bir emekli maaşı olmasın diyorduk.

"EMEKLİLER İKTİDARA KIRMIZI KARTI GÖSTERECEK"

Buradan tüm emeklilere sesleniyorum. Bu iktidara 31 Mart'ta sarı kart gösteren emekliler bu iktidarın alnına artık kırmızı kartı çakacağız. Yapmış olduğu emekli zammıyla yüzde 15'lik bir artış sağlıyor. Artık meydan meydan emekliyle dolaşıp bu iktidara bu memleketi dar etmenin zamanı gelmiştir.

"CHP KİMSENİN OLDU BİTTİSİYLE HAREKET ETMEZ"

Biz sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeyi de düşünmek zorundayız. CHP kimsenin oldu bittisiyle hareket etmez. Bizim siyasi anlayışımızın önünde milletimizin çıkarları vardır. Kürt sorununa kayıtsız kalmadık, inkarcı yaklaşmadık. Cumhur ittifakı Türkiye'nin üçüncü partisine terörist muamelesi yaparken seçmenine saygımızdan ötürü biz görüşmeler yaptık. Seçmeni kandırmak için sahte videolardan medet umanlar, CHP'yi haksız iftiralarla karalayanlar biliyor ki biz ne yaptıysak milletin önünde şeffaf biçimde yaptık.

"SÜREÇ KÖTÜYE GİDERSE..."

Biz milleti kandırmaya çalışanlardan olmadık. Türkiye'nin terörle mücadelesine sonuna kadar destek verdik. DEM Partisi kapatılsın diyorlardı. 22 Ekim'den itibaren yaşananları titizlikle takip ettik. Parti içinde kurduğumuz ağırlığı hukukçulardan oluşan komisyonumuzla büyük bir demokratikleşme paketine çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Ayrımcılığa uğrayan herkesin bu devletin sahibi olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu süreç layıkıyla yürürse en hazırlıklı parti biziz ancak bu süreç kötüye giderse de samimi CHP iktidarı gelir ve gerçek demokrasiyi kurar. Türkiye'deki herkesin sorununu çözecek iradeye CHP sahiptir.

"GİZLİ PAZARLIKLARIN OLMADIĞI ŞEFFAF BİR KOMİSYON KURULMALI"

Şeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakat isteriz. Bir kişinin özgürlüğü ve bir kişinin siyasi ikbali için bunun içinde olmayacağımızı baştan duyurduk. Bugün DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız öneride Meclis'te hiçbir partinin dışlanmadığı tam yetkili ve şeffaf bir komisyonun kurulması gerektiğini önerdik. Kürtlerin sorunlarını çözecek. Alevilerin uğradığı ayrımcılığı kaldıracak, demokratik bir komisyona katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Meclis başkanlığının buna önderlik etmesi gerektiğini, bu komisyonun hiçbir siyasi partiyi dışlamaması gerektiğini, bu komisyonlarda şehit aileleri ve gazilerin olması gerektiğini, bunun toplumu rahatlatacağını, sivil toplum kuruluşlarının bilgi sahibi olması gerektiğini, gizli pazarlıkların olmadığı bir komisyon olması gerektiğini söyledik.

"GEÇMİŞTE YAŞANANLAR SAMİMİYETİ SORGULATIYOR"

CHP, birilerinin koltuk hesabının teminatı değiliz. CHP Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Ahmet Türk'ün başkanlığına 3 kez kayyım atandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nde yatıyor. Bunlar samimiyeti sorgulatır ve şüpheyi artırır. Artık akil insanların, şehrin kanaat önderleriyle otel salonlarında konuşmaları değil, toplumla bir araya geldiği, anaların ağlamadığı yarınlar için makul insanların değer görmesi gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizdik."