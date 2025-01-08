Ereğli il mi olacak? Özgür Özel'in konuşması gündem oldu

08 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:22

8 Ocak Çarşamba günü Konya'da konuşan Özgür Özel, konuşması esnasında Ereğli'nin il olacağını söyledi. Bir sonraki seçimle beraber Ereğli'nin il olacağı haberini verirken plakasını da söyledi.

Bugün Konya​'da halka seslenen Özgür Özel'in Ereğli​ hakkında söyledikleri gündem oldu. Binlerce vatandaşa seslenirken Ereğli'nin il olacağını söylemesi üzerine il mi olacak merak edilmişti.

EREĞLİ İL Mİ OLACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da konuşmasında bir sonraki seçimde iktidar olması halinde Ereğli'nin il olacağını ve plakasının da 83 olacağını söyledi.

Özel'in ifadeleri sosyal medyada tepki gördü. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin genel başkanı sıfatıyla Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyorum.

İlk seçimden sonra Ereğli il olacak. Plakası da 83 olacak."