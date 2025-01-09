Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in kırmızı kartına cevap: 'Günün siyasi fıkrası...'

09 Ocak 2025 18:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:52

CHP lideri Özgür Özel, "Büyük bir sürpriz yapacağız" diyerek Mersin'de toplu açılış töreninde iktidara kırmızı kart kampanyası başlattı. Mitingde hakemlerin kullandığı kırmızı kartı alıp iktidara gösteren Özel'e cevap AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi açılış ve temas için geldiği Mersin​'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada önemli açıklamalar yapan CHP​ lideri, 31 Mart seçimlerinde Mersin'de önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

"Büyük bir sürpriz yapacağız" diyerek saat 15.00'i işaret eden CHP lideri Özel, sürprizin 'kırmızı kart kampanyası' olduğunu duyurdu. Özel, "Bundan sonra herkes cebinde kırmızı kart bulunduracak" dedi.

AK PARTİ​'DEN 'KIRMIZI KART'A İLK CEVAP!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Çeliki "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadesini kullandı.