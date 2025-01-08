Mersin'de fare zehri faciası: Ölü sayısı yükseldi

08 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:13

Mersin'in Tarsus ilçesinde fare zehrinin yol açtığı faciada bilanço ağırlaşıyor. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükseldi.

Mersin​'de önceki meydana gelen fare zehirlenmesi faciasında 2 çocuk ölmüş, 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Korkunç olayla ilgili bir acı haber daha geldi. Faciada ölü sayısı yükseldi.

8 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ

Tarsus​'un Yeşilevler Mahallesi'nde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 6'sı çocuk 8 kişilik yabancı uyruklu aile zehirlenme​ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan çocuklardan Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ve Selam Duho (1) ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumları iyi olan baba Memun (34) ile anne Hazal Duho (29) ise tedaviyi reddederek taburcu edildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho, dün akşam saatlerinde Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi. Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Böylelikle olayda ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

EVDEN FARE ZEHRİ ÇIKTI

Bu arada AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği, fare veya benzeri bir zehrin hava ve su ile tepkimesi sonucu zehirlenmelerin oluşabildiğinin değerlendirdiği öğrenildi. Alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara'ya gönderildiği aktarıldı.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, durumu iyi olduğu için tedaviyi reddeden anne Hazal Duho'nun da polis tarafından savcılık talimatıyla bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Duho'nun ifadesinde, evlerinde fare olduğundan dolayı farklı yerlere fare zehiri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehiri gördüğünü, yemiş olabileceğini düşünerek hastaneye başvurduklarını söylediği öğrenildi.