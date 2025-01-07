Mersin'de zehirlenme! Ekipler harekete geçti: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır

07 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesinin olduğu olayda, kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı ekipler harekete geçti.

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Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme​ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 34 yaşındaki Memun, 9 yaşındaki Ahid, 7 yaşındaki İlaf, 4 yaşındaki Selem Elyusuf ile 1 yaşındaki Selam Duho'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumu iyi olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hazal Duho'nun ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana​ ve Mersin​'den gelen AFAD​ ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.