Şam'dan ilk yurt dışı uçuşu yapıldı: Türkiye-Suriye uçuşları için de tarih belli oldu

07 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:52

Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçuşunun gerçekleşmesinin ardından Türkiye-Suriye uçuşlarının ne zaman başlayacağı da belli oldu. Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Sahibi, uçuşların 1 hafta içerisinde başlayabileceğini söyledi.

Suriye​'de yeni yönetimle beraber bazı ilkler de yaşanmaya başladı. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı, 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirdi. Bugün ise ilk yurt dışına uçuş yapıldı. Şam'dan havalanan yolcu uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri​'nin (BAE) Şarika şehrine indi. Uçağın 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi. Katar’ın Doha kentinden Şam Uluslararası Havalimanı’na da yolcu uçağı inişi gerçekleşti.

İlk uçuşların ardından Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salibi, Halep Havalimanı’nı da uluslararası uçuşlara açmayı planladıklarını belirterek, “Bugün yeniden uluslararası uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuş Şam’dan Şarika’ya gerçekleşti ve Doha Havalimanı’ndan Şam’a uçuş gerçekleşti. Çok şükür bu uçuşlardan memnuniyet duyuyoruz.'' dedi.

TÜRKİYE-SURİYE UÇUŞLARI 1 HAFTAYA BAŞLIYOR

Türkiye-Suriye uçuşlarının da 1 hafta içinde başlayacağını duyuran Salibi, açıklamalarına şöyle devam etti:

''Eskiden uçuş maliyetleri yüksekti, Suriyeliler bu yüzden havalimanlarını kullanamıyorlardı. Şimdi makul olarak Şam’da uçuşlar gerçekleşti. Kısa bir sürenin ardından Halep Uluslararası Havalimanı’ndan da uçuşlar gerçekleşecek. Biz Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne muvafakatname almak için yazı yazdık 2 güne cevap bekliyoruz. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden cevap gelirse 1 hafta içerisinde uçuşlar başlayacak.''