Suriye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Tgrthaber.com detaylara ulaştı

13 Aralık 2024 12:47 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:51

Suriye’de 53 yıllık Beşar Esad döneminin son bulmasıyla birlikte, bölgede kalkınma ve refah için çalışmalar yürütülüyor. İlk olarak bankaların yeniden faaliyete geçmesini sağlayan HTŞ ve SMO birlikleri, şimdi de sivil uçakların Suriye’de bulunan havalimanlarını kullanabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Tgrthaber.com’un ulaştığı bilgilere göre; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Suriye’den gelen hava sahasının açılması yönündeki talep için yanıt verdi. Öte yandan Avrupa Hava Emniyeti Ajansı da tarih belirterek uçuşların o güne kadar yapılmaması gerektiğini duyurdu. İşte detaylar…

Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Suriye’de HTŞ​ ve SMO birliklerinin ‘Özgürlük Mücadelesi’ başarıyla sonuçlanarak 61 yıllık BAAS rejimi ve 53 yıllık Esad​ dönemi sona erdi. 2011 yılında protestolarla başlayan rejim karşıtı hareket, 2024 yılında Esad’ı devirerek son buldu. Suriye​ muhalifleri olarak adlandırılan HTŞ ve Suriye Milli Ordusu, yeni dönemde iktidarın ve yönetimin sahibi oldu. 'Adalet ve Düzen' anlayışı ile geleceği şekillendireceğini ifade eden yeni yönetim, topraklarından uzakta yaşamak zorunda kalan mültecileri ülkeye geri çağırdı.

HTŞ VE SMO UÇUŞLARIN BAŞLAMASINI TALEP ETTİ!

Suriye'yi yeninden ayağa kaldırmak isteyen yeni yönetim, ilk olarak ekonominin ayağa kalkmasını ve bu sebeple bankaların faaliyete geçmesini belirterek, finans çalışanlarını yeniden işlerinin başına geçmesini sağladı. Türkiye'de yaşayan ve ülkelerine geri dönmek isteyen mülteciler, Cilvegözü sınır kapısından geçerek Suriye'ye döndü.

Yeniden kalkınma projelerini başlatan HTŞ ve SMO birlikleri, Suriye hava sahasının kapalı olması sebebiyle sivil uçuşların yapılamaması sorununu da çözmek istiyor. Özellikle Şam merkezine 30 km uzaklıkta olan Şam Havalimanına sivil uçuşların da yapılmasını talep eden yeni yönetim; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne taleplerini iletti.

"HAVA SAVUNMA SİLAHLARININ KİMDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ!"

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in edindiği bilgilere göre; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Suriye'nin bu talebine karşılık; Bölgede kontrolsüz grupların olması, hava savunma silahlarının kimlerde olduğu bilinmemesi sebebiyle sivil uçuşların şu anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve Suriye Havacılık Müdürlüğünden gelecek olumlu rapora göre hareket edeceklerini ifade etti.

MAYIS 2025'TE SİVİL UÇUŞLAR BAŞLAYABİLİR!

Öte yandan Avrupa Hava Emniyeti Ajansı; 30 Nisan 2025 yılına kadar uçuşların güvenli olmadığı belirtti. 'Raporun güncellenmesi ve uçuşların başlaması için güvenlik konusunda bir endişe yaşamamamız gerekir' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ise bu konuda aldığı herhangi bir yeni kararı bulunmuyor. Yetkili kişilerden alınan bilgilere göre; Sivil uçuşların başlaması için, uçuş güvenliği konusunda sıkıntı yok değerlendirmesi yapılması ve bu yönde bir rapor gelmesi halinde uçuşların başlayacağı ifade edildi.

Şu anda bölgeye sadece charter (özel) uçuşların yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan charter uçuşlar ise Kuveyt, İran ve Lübnan'dan yapılıyor.