Ayasofya Camii’nden, Emevi Camii’ne selam! Sosyal medyada gündem olan paylaşım!

13 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:07

Suriye'deki Baas esaretinden kurtarılan Emevi Camii'ne giden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın şükür namazından sonra İstanbul Valiliği de Ayasofya'nın selamını gönderdi. "Ayasofya Camii’nden, Emevi Camii’ne selam olsun" notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü, binlerce beğeni aldı. Bugün 'özgür' Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılınacak.

Şam Emevi Camii'nde skandal görüntüler! Budist misyoner ayin düzenledi, müridi dans etti

Şam Emevi Camii'nde skandal görüntüler! Budist misyoner ayin düzenledi, müridi dans etti

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından, ülkede huzur ve güvenin yeniden sağlanması için büyük adımlar atıldı. Beşar Esad’ın ülkeden kaçışı, muhalif hareketin zaferiyle sonuçlandı ve Suriye​ halkı özgürlüklerine kavuştu.

Halk Şam​'ı eski günlerine döndürmek için canla başla çabalarken, şehrin en önemli sembolü Emevi Camii de Esad esaretinden sonra ziyaretçi akınına uğruyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İstanbul Valiliği tarafından anlamlı bir mesajla kutlandı. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabında Ayasofya Camii görüntüleri eşliğinde "Ayasofya Camii’nden, Emevi Camii’ne selam olsun… Hayırlı cumalar…" notunu paylaşarak tarihi bir selam gönderdi.

Bugün Suriye’de, Şam’da, Emevi Camii’nde özgürlüğe kavuşmalarının ardından ilk cuma namazı kılınacak.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Emevi Camii’nin özgürleşmesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011'deki konuşması hatırlatıldı.

Erdoğan, Suriye halkının zalim Esad'a karşı mücadelesine Türkiye'nin verdiği desteği vurgulamış ve “İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız” demişti.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN ŞÜKÜR NAMAZI

Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii'ni ziyareti de önemli bir anlam taşıyor. Kalın, Şam’a gerçekleştirdiği ziyarette Emevi Camii’nde şükür namazı kıldı.

Ayasofya Camii de 86 yıl süren müze döneminin ardından 10 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılmıştı.