Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! TGRT Haber Emevi Camii'nde görüntüledi

12 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:49

Son dakika haberi: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a geldi. TGRT Haber ekibi tarafından görüntülenen Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı. MİT Başkanı Kalın'ın Suriye Geçici Hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Son dakika haberine göre Suriye’de devrilen Beşar Esad​ hükümetinin ardından yeni bir döneme gerildi.

Muhalif güçlerin 27 Kasım 2024’te Halep​'in batısına yönelik askeri harekatıyla başlayan aşama 8 Aralık 2024 itibarıyla Baas rejiminin 12 günde devrilmesiyle sonuçlandı.

Bu süreçte Türkiye​ hem sahada hem masada kritik bir rol üstlendi.

KRİTİK ZİYARET

İktidarın el değiştirmesinin ardından Ankara'dan Suriye​'nin başkentine kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında olduğu Türk heyeti, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Emevi Camii'ne giden Kalın'ı TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar ve Kameraman Yusuf Öztürk görüntüledi.

Kalın'ın Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Muhammed el-Beşir ve bazı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE, ŞAM’DA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAK MI?

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğinde kurulan yeni hükümet, diplomatik misyonlarını başlatan bazı ülkelere teşekkür etti.

Suriye Kurtuluş Hükümeti, Türkiye’den de Şam’daki büyükelçiliğin yeniden açılacağı konusunda söz aldıklarını açıkladı.

El Cezire’nin haberine göre Telegram’dan yapılan açıklamada, Katar ve Türkiye’den de Suriye’deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair "doğrudan söz" aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye halkı bu onurlu duruşları unutmayacaktır ve halkın iradesine, Suriye devletinin egemenliğine ve topraklarının bütünlüğüne saygı duyan tüm ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmayı umuyoruz" denildi.

"ŞARTLARIN OLUŞMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine katıldığı sırada bu konuya değindi.

Türkiye’nin Şam’da büyükelçilik açması için uygun şartların oluşmasını bekleyeceklerini açıklayan Fidan, "Ona bakacağız. Şartların oluşmasını bekleyeceğiz" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK 2012 YILINDA ASKIYA ALINDI

Türkiye, Şam​ Büyükelçiliği’nin bütün faaliyetlerini 26 Mart 2012’de askıya almıştı.

Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi de Ömer Önhon’du.