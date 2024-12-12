Emevi Camii’nin tarihçesi nedir? MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii’nde namaz kıldı

12 Aralık 2024 20:05 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 23:38

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı. Emevi Camii'nin tarihi ve önemi araştırma konusu oldu.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın​, başkent Şam​'a gitti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, başkent Şam'ın sembolü ve kalbi olarak anılan 1310 yıllık Emevi Camii'nde namaz​ kıldı.

İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

EMEVİ CAMİİ TARİHÇESİ

Emevi Camii tarihin en ünlü camilerinden birisi olarak ön plandadır.

Şam’a giren Ebu Ubeyde bin Cerrah, şehir merkezinde bulunan ve kökeni antik dönemlere dayanan kilisenin bir kısmını cami yapmak için bölgedeki Hristiyanlarla anlaşmıştı.

Kilisenin bir bölümü Hristiyanların kullanımına bırakılmış, kalanı ise Müslümanların ibadet etmesi için ayrılmıştı.

İşte Emevi Camii'nin hikâyesi böyle başlar.

EMEVİ CAMİİ NE ZAMAN YAPILDI?

705 yılında inşasına başlanılan yapıda halifenin isteği üzerine çok sayıda Bizanslı usta da çalıştı.

Yapı, 714 yılında bittiğinde ortaya bir abidevi eser çıkmıştı.

"Emevî Camii" ismiyle tanınacak olan bu abidevi eser; İslâm cami mimarisi için bir dönüm noktasıydı.