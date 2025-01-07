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Rutin kontrol sırasında ortaya çıktı: Uçağın iniş takımlarında cesetler bulundu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
07 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:13
Rutin kontrol sırasında ortaya çıktı: Uçağın iniş takımlarında cesetler bulundu

ABD'nin New York şehrinden Florida'ya uçan JetBlue uçağının iniş takımlarında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, iki kişinin rutin uçuş sonrası bakım denetimi sırasında bulunduğunu açıkladı. 

ABD'nin Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'ndaki bir uçağın iniş takımlarında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. New York'tan havalanan Florida'ya inen uçağın, uçuş sonrası rutin kontrolünde iniş takımlarından cesetler çıktı. 

FlightAware.com'a göre uçak​ son olarak New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı ve saat 23:00'ten hemen sonra Fort Lauderdale'e indi, 1801 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmişti.

Rutin kontrol sırasında ortaya çıktı: Uçağın iniş takımlarında cesetler bulundu - 1. Resim

KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yetkililer, bu kişilerin uçağa nasıl eriştiklerini araştırdığı için kimliklerinin henüz açıklanmadığını söyledi.

Sözcü, "Bu yürek parçalayıcı bir durum ve yetkililerle yakın bir şekilde çalışarak bu olayın nasıl meydana geldiğini araştırmaya kararlıyız" diye ekledi.

Ölümlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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