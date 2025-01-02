Son dakika | Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a suikast girişimi!

02 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:54

Son dakika haberi... Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Suriye'den kaçıp Rusya'ya sığınan Esad'ın Moskova'da zehirlendiği öne sürüldü.

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Suriye​'deki devrimin ardından Rusya​'nın başkenti Moskova​'ya kaçarak, burada ailesiyle beraber yaşamaya başlayan Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Esad, zehirle öldürülmeye çalışıldı. Suriye'den kaçtığı 8 Aralık tarihinden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koruması altında olan Esad'ın geçtiğimiz pazar günü hastalandığı iddia edildi.

VÜCUDUNDA ZEHİR BULUNDU

59 yaşındaki devrik liderin tıbbi yardım istediği, hemen ardından da 'şiddetli bir öksürük tuttuğu, Esad'ın boğulmaya başladığı iddia edildi. Bir kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" dedi.

Beşar Esad​'ın evinde tedavi altına alındığı, durumunun ise stabilize olduğu belirtildi. Yapılan testlerde ise vücudunda zehir bulunduğu öne sürüldü.

Rusya'dan ise suikast girişimine dair bir teyit gelmedi.