Rusya, Beşar Esad'a sırt mı çevirdi? Rus bakan başarısızlıklarını sıraladı

30 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:37

Suriye'de devrilmesinin ardından Rusya'ya sığınan Beşar Esad'a dair Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Bakan Lavrov'un açıklamaları Esad'ın başarısızlığı üzerine olunca, akıllara ''Rusya, Esad'a sırt mı çeviriyor?'' sorusu akıllara geldi.

Suriye'de muhalif grup Heyet Tahrir Eş-Şam'ın, Beşar Esad'ı devirmesinin ardından ailesiyle beraber Moskova'ya sığınan Esad'a dair Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad'ın halkına senelerce Rusya sayesinde boyun eğdirdiğini söyledi.

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre Lavrov, Esad'ın Suriye'deki sosyal sorunlarla başa çıkamadığı için yönetimi kaybettiğini ifade etti:

"Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetimin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz."

Rus bakan Lavrov'un bu açıklamaları, ''Rusya, Esad'a sırt mı çeviriyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

RUSYA, SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİMLE İLETİŞİMDE

Öte yandan Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle iletişim kurmaya başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını dile getirmişti. Rus vatandaşları ve askeri siyasi unsurların güvenliği konusunun gündemlerinde olduğunu ifade eden Zaharova şunları söylemişti:

''Suriye'de Rus vatandaşlarının güvenliği, Rus unsurları ve temsilciliklerin dokunulmazlığı bizim için öncelikli konu. Bunların arasında diplomatik, askeri unsurlar ve ticari şirketler bulunuyor. Viyana Sözleşmeleri dahil, Suriye'deki Rus kurumlarının statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen uluslararası yasal normlara uyulmasından başka bir yol yok."

Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyen Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirtmişti.