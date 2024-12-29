Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili 'Rusya gerçeğini' açıkladı

29 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:16

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rusya'dan açılan ateş sonucu düştüğünü doğruladı. Aliyev, uçağın vurulmasıyla kontrol edilemez hale geldiğini söyledi.

Azerbaycan​ uçağının Kazakistan​'da düşmesine dair Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​, 'Rusya' iddialarını doğrular cinsten açıklamalarda bulundu. Azerbaycan lideri, Kazakistan'da 38 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı. Aliyev, Rusya​'daki "bazı çevrelerin" Azerbaycan Havayolları uçağının düşmesine ilişkin gerçeği örtbas etmeye çalıştığını ve kazanın nedenleri hakkında yanlış söylentiler yaydığını belirtti. Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık."

''RUSYA ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI''

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

ALİYEV'İN RUSYA'DAN 4 TALEBİ

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

RUSYA, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olaydan bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna insansız hava araçlarına karşı açılan ateşin ardından Azerbaycan uçağının düşmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi. Kremlin ise olayı “trajik bir hadise” olarak nitelendirdi.

AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.