CHP lideri Özgür Özel tepkilere kulak asmıyor! Bir kırmızı kart da parti üyelerine

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Yeni Şafak

14 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:00

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı kırmızı kart sürpriziyle eleştirileri oklarını üstüne çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir hamle daha geldi. Buna göre CHP Genel Merkezi parti üyelerine ‘kırmızı kart’ eylemiyle ilgili bir mesaj gönderdi. Mesajda bulunan linke tıklandığında kırmızı ekran görüntüsünün ortaya çıktığı görüldü.