CHP lideri Özgür Özel tepkilere kulak asmıyor! Bir kırmızı kart da parti üyelerine
Geçtiğimiz günlerde açıkladığı kırmızı kart sürpriziyle eleştirileri oklarını üstüne çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir hamle daha geldi. Buna göre CHP Genel Merkezi parti üyelerine ‘kırmızı kart’ eylemiyle ilgili bir mesaj gönderdi. Mesajda bulunan linke tıklandığında kırmızı ekran görüntüsünün ortaya çıktığı görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Mersin'de yaptığı konuşmadan önce ‘büyük sürprizim var’ demiş ve konuşma sırasında sürprizinin kırmızı kart olduğunu açıklamıştı. İktidara kırmızı kart gösteren Özel'in sürprizi eleştiri konusu olmuştu.
Özel'in ‘kırmızı kart’ gösterme eyleminin yankıları sürerken konuyla ilgili CHP'den yeni bir hamle geldi.
PARTİ ÜYELERİNE 'KIRMIZI KART' MESAJI GÖNDERİLDİ
Buna göre CHP Genel Merkezi, parti üyelerine ‘kırmızı kart’ eylemiyle ilgili bir mesaj gönderdi.
Mesajda bulunan linke tıklandığında kırmızı ekran görüntüsünün ortaya çıktığı görüldü.
Üyelere gönderilen SMS'te, "Kırmızı kart cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Özel’in sürpriz olarak açıkladığı kırmızı kart, bekleyenler arasında hayal kırıklığına neden olarak tepkilere yol açtı.
TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU
Özgür Özel'i eleştiren oyuncu Şahan Gökbakar, “Özgür Özel’in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum.” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
YouTube kanalında kırmızı kart çalışmasını değerlendiren Yılmaz Özdil de Özel'i eleştirenlerden olmuştu.