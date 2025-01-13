Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışına Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan cevap geldi! 'Kart görmek istiyorsan KAAN'ın kartına bak

13 Ocak 2025 14:04 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul’da katıldığı temel atma töreninde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı kart çıkışına cevap verdi. Türkiye eski Türkiye değil diyen Bakan Kacır; Kart görmek istiyorsan KAAN'ın bilgisayarının kartına bak' ifadelerini kullandı.

Türkiye​'de yeni tartışmalara yol açan 'kırmızı kart' meselesi gündemden düşmüyor. Ana Muhalefet Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir konuşma sırasında, kürsüde kırmızı kart​ göstererek; Tayyip Bey'e kırmızı kart göstereceğiz dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kart çıkışına Sanayi Ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır'dan cevap geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara gösterdiği "kırmızı kart"a KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.

"KART GÖRMEK İSTİYORSAN KAAN​'A BAK!"

Bakan Kacır, ’’Muhalefetin genel başkanı çıkmış, kartondan kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak, eskiden gelme alışkanlıkları. Eskiden beri mili iradeyi bir türlü kabul edemediler. Ama bilmiyorlar ki; Türkiye, eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Anlaşılan; Türkiye’nin nerden nereye geldiğinin hiç farkında değiller.

Türkiye artık başka bir ligde. Kart görmek istiyorsan; Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN’ın bilgisayarının kartı. TÜBİTAK BİLGEM’deki çalışma arkadaşlarımız geliştirdi’’ dedi.