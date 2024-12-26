Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel başvuru şartları belli oldu! KPSS şartı var mı?

26 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımında başvuru şartlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 16 sözleşmeli personel alınacak. (KPSS) (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı alımda başvuruların yapılacağı ekran da duyuruldu.

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Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise başvuru şartlarını ve KPSS şartını araştırmaya başladı.

Yayımlanan kılavuzla beraber tarihler ve şartlar netleşti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 16 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilandaki bilgilere göre Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli'de avukat​, mühendis ve büro personeli kadrolarında alım yapılacak. Sınav olmadan yapılacak olan personel alımı için başvurular 30 Aralık'ta başlayacak ve 10 Ocak tarihine kadar sürecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yayımlanan ilana göre bazı şartlar şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş

olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak

kazanmamış olmak.

İstenen tüm şartlara ulaşmak için BURAYA tıklayınız.

SANAYİ BAKANLIĞI 16 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

30 Aralık'ta başlayan başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek. Adaylar, e- Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenirken yüklenmeyenler bilgilerini beyan edeceği belgeleri pdf veya jpeg olarak sisteme yükleyecek.

16 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre yazılı ve sözlü sınav olmadan adaylardan KPSS B grubu puan sıralaması esas alınacak. B grubu puanı göz önünde bulundurulurken 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak.