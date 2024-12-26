KAAN savaş uçağı için Türkiye’nin kapısını çaldılar! Suudi Arabistan 100 adet almak istiyor

26 Aralık 2024 13:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:44

Türkiye'nin yerli ve milli gururu 5. nesil savaş uçağı KAAN dünyanın radarında. Suudi Arabistan heyeti savunma sanayii alanında işbirliği için İstanbul'a geldi. Görüşmelerde KAAN için sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Türk savunma sanayisinin gücüne güç katacak Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ikinci prototip için çalışmalar hız kazandı. TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiği belirtilmişti. KAAN’ın ikinci prototipinin uçuşu 2025’in sonlarına doğru hedefleniyor.

Yerli 5. nesil savaş uçağıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud’un da yer aldığı heyeti İstanbul’da ağırladı.

Savunma sanayi alanında fikir alışverişi yapılırken KAAN savaş uçağı üzerinde de detaylı görüşmeler yapıldı. Türkiye'den Akıncı TİHA satın alan Suudi Arabistan iddialara göre KAAN için hamle yapacak. Riyad-Ankara hattında yapılan görüşmelerde stratejik projelere dayalı bir iş birliği kurulması amaçlanıyor.

KAAN, F-35 İLE KIYASLANIYOR

Suudi Arabistan’ın gelecek yıllara ilişkin 100 adet KAAN satın almayı hedeflediği belirtiliyor. Yerli 5. Nesil savaş uçağına sadece Suudi Arabistan değil, Bayraktar TB2 alan ülkeler de ilgi gösteriyor. KAAN’ın F-35 veya Su-57 gibi savaş uçaklarıyla aynı seviyede olduğu belirtiliyor.