ABD basını, KAAN'ı övmeye devam ediyor: F-35'e meydan okuyor, ülkelerin tercihi olacak!

10 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:17

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN, ABD basınında üstün manevra kabiliyeti ve performansıyla F-35'e ciddi bir rakip olarak övülüyor. Son olarak küresel savaş uçağı pazarını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu belirtilen KAAN'ın F-35'e meydan okuyacak şekilde tasarlandığına dikkat çekildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye​'nin ilk yerli üretim​ savaş uçağı​ KAAN​, uluslararası medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle ABD basını, modern havacılık teknolojileri ve üstün performans özellikleriyle dikkat çeken Milli Muharip Uçak KAAN'ı övgü dolu sözlerle manşetlere taşıyor. Bu kez ise KAAN ile F-35 arasında bir kıyaslama yaptılar.

AFTERBURNER ÇALIŞTIRMA TESTİ YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın Afterburner çalıştırdığı anları "Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz" cümleleriyle paylaşmıştı. KAAN'ı, sık sık karşılaştırıldığı F-35'ten üstün yapan en önemli özelliği ise; Afterburner olmadan süpersonik hızlara çıkabilmesi.

Yine övgü dolu sözlerle bahsedilen KAAN'ı F-35'e karşı ciddi bir rakip olarak gördüklerini belirten ABD'liler, sadece Türkiye için değil küresel piyasa için de önemli bir konumda olduğunu söyledi. Globaldefensenews'ten çevrilen habere göre; Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği KAAN için ABD basınında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

"KÜRESEL SAVAŞ UÇAĞI PAZARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRME POTANSİYELİNE SAHİP"

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı hakkında, "Batı yapımı beşinci nesil savaş uçaklarının yetenek ve maliyet etkinliğindeki hakimiyetine meydan okumak üzere şekilleniyor. Tasarımı büyük ölçüde hava üstünlüğüne, çok amaçlı esnekliğe ve gizliliğe odaklanıyor ve yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini değil, aynı zamanda küresel savaş uçağı pazarını da yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu" yorumları yapıldı.

KAAN'IN, F-35'İN PABUCUNU DAMA ATTIRACAK ÖZELLİĞİ

F-35'in SR ve EW'den derin saldırıya kadar çeşitli görevler için kullanılan çok rollü bir avcı uçağı olsa da Kaan'ın daha çok üstün manevra kabiliyetine ve havadan havaya muharebeye odaklanmış olması ülkelerin F-35 yerine KAAN'ı tercih etmesine neden olacağı vurgulandı.