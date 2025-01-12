12 Ocak 2025 16:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:34

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim için tarih verdi. “Hodri meydan. Dünden razıyız, bugünden hazırız" diyen Özel, "Cesaretleri varsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştay sonrası Çiğli​ Belediyesi'ni ziyaret ederek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, bir soru üzerine erken seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmak istediği takdirde bunun yolunun belli olduğunu söyleyen Özel, "Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerekir. Eğer böyle bir irade varsa, biz de varız. Hemen bu kararı alabiliriz. İsterlerse bu hafta seçim kararını çıkarabiliriz. Daha fazla zamana ihtiyaçları varsa, biz 2025’in ekim sonu ya da kasım başını işaret etmiştik. Martta seçim istiyorlarsa martta, ekimde istiyorlarsa ekimde yapabiliriz. Biz her an hazırız ve devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. 'Aday olacağım' deyip sanki yeniden seçilecekmiş gibi bir hava yaratıp kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, bu hafta karar alalım" diye konuştu.

"BU HAFTA SEÇİM KARARI ALIN, HODRİ MEYDAN"

Erken seçimle ilgili 2027 yılının ikinci yarısı için tarih verilmesinin hatırlatılması üzerine Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ancak rüyada görülebilecek bir darı ambarıdır ve ancak aç tavuklar böyle rüyalar görür. Milletin 2027’ye kadar dayanacak hali yok. İnsanlar açlık ve zorluk içinde. 14 bin 500 lira emekli maaşı verip '2027’nin sonlarında seçim' diyemezsiniz. O güne kadar orada kalacağınızı kim garanti ediyor? Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Bu hayalden uyanın. Kendinize güveniyorsanız bu hafta seçim kararı alın, hodri meydan"

"MHP'DEKİ BU KIRILMAYI YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın konuşmasında teröristbaşı Abdullah Öcalan için “Öcalan Beyefendi” ifadesini kullanmasına ilişkin soruya ise Özel, "Eğer böyle bir ifade herhangi bir muhalefet vekili ya da sıradan bir vatandaş tarafından kullanılsaydı, vekil için hemen fezleke hazırlanır, vatandaşa da sabahın köründe koçbaşıyla operasyon yapılırdı. Eskiden 'Sayın Öcalan' diyenlere ağza alınmayacak hakaretler edenler bugün bu noktalara gelmiş durumda. Hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. Bu ifadeler yalnızca o MHP’li vekilin dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzey MHP’liler tarafından da kullanıldığını biliyoruz, ancak elimizde henüz somut bir kanıt yok. Zamanla bu ifadelerin kimler tarafından, hangi amaçlarla kullanıldığını hep birlikte göreceğiz. MHP’deki bu kırılmayı yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle cevap verdi.