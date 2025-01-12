AK Parti'den 23 Şubat hazırlığı! Kulisler sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat sordu! Yeni yol haritası belli oldu

12 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:40

Yerel seçimlerin ardından “değişim” sloganıyla yoluna devam eden AK Parti'de büyük kongre için tarih 23 Şubat olarak belirlemişti. Kongre tarihi yaklaşırken AK Parti'yle ilgili yeni kulisler sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kadrosunu gençler ve kadınlardan oluşturmayı planladığı, eski partililer de dahil birçok kişiden isim önerisi aldığı belirtildi.

Yerel Seçimleri’nin ardından “değişim” mottosuyla yoluna devam eden AK Parti​, 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan kongreye hazırlanıyor. Seçimlerin ardından büyük kongre​ sürecini başlatan AK Parti, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde ise yüzde 60 oranında bir değişikliğe gitti.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ BU DOĞRULTUDA İLERLİYOR"

Partinin 8. Olağan Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin tarihine dair “Şubat ayının son haftasını planladık. Bütün hazırlıklarımız bu doğrultuda ilerliyor. Kesin tarih ise 23 Şubat olarak belirlendi. Böylece kongre sürecini tamamlamış olacağız” diye konuştu.

İSİM ÖNERİLERİNİ ERDOĞAN BİZZAT ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir yürüttüğü istişarelerle ilgili ortaya çıkan yeni bir kulis oldukça dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelikleri için oluşturacağı listeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Gençler ve kadınların ağırlıklı olacağı belirtilen yeni kadro için, Erdoğan’ın eski partililer de dahil olmak üzere birçok kişinin önerisini aldığı iddia edildi.

YENİ NESİL BİR SİYASET ANLAYIŞI

Öte yandan AK Parti'de başlayan değişim sürecinin yalnızca kadro yenilenmesiyle sınırlı kalmayacağı ve partinin temel politikalarında da dönüşüm yaşanacağı öne sürüldü. AK Parti, yeni nesil bir siyaset anlayışı benimsemeye hazırlanıyor.