CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den fezleke cevabı: Vız gelir tırıs gider!

11 Ocak 2025 19:23 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:24

Manisa'da gazetecilerle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi dahil 17 milletvekili hakkında Meclis'e verilen fezleke, CHP’li belediyelerin SGK borçları ve ittifak tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, “Bu tür fezlekeler sürekli geliyor. Vız gelir tırıs gider” dedi. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa​'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler buluşmasına katıldı. Programa Özel'in yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Manisa ve İzmir'den basın mensupları katıldı.

“TOPLAM ALTIN BORCUMUZ 10 TON”

Verilen yemek sonrası gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek basının öneminden bahsederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Özel ise yaptığı konuşmada özellikle yerel basının öneminden bahsetti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Belediyelerin SGK'ya olan toplam altın borcu 15 ton değil Tayyip Bey 30 ton. Bu 30 tonun 10 tonu sizin belediyelere ait, 20 tonu sizin dışınızdaki partilerin belediyelerine ait. Bu 20 tonun 10 tonu da sizin AK Partili belediyelerden devraldığımız borçlar. Yani bizim bütün muhalif belediyeler olarak toplam altın borcumuz 10 ton. Senin ve belediyelerinin yaptığı borç 20 ton. Bunun 10 tonu hala sizin belediyelerin üzerinde 10 tonu da sizden kalan borç bizim belediyelerimizin üzerinde 30 ton toplam 1 kamyon. Peki bu SGK'nın toplam alacağı ne kadar 270 ton altın. 30 tonu belediyeler, 1 kamyon. Geri kalan 8 kamyon 240 ton diğer alacaklar. Diğer alacaklar 6 ayda bir açıklanması gerekiyor ama Tayyip Bey açıklamıyor. Neden en tepede en yakını şirketler var. Bizden bu paraları İzmir Büyükşehir Belediyesinin hesaplara el koyarak faizleriyle kesiyor, gelecek ay onlara SGK affı çıkarmaya hazırlanıyor. Faizleri silecek anaparayı bilmem kaç taksite bölecek. Ben Tayyip Beye söylüyorum. 270 ton altın alacağı var SGK'nın, 30 tonu belediyelerin 240 tonu şirketlerden. Sen bu şirketlerin faizlerini affetmeden önce bir açıkla bakalım bunlar hangi şirketler. O yüzden bu açıklamayı yapmadan Tayyip Bey'in söylediklerinin bir kıymeti yok.”

“VIZ GELİR TIRIS GİDER”

Kendisi de dahil 17 milletvekili hakkında meclise fezleke verilmesinin sorulması üzerine Özel şunları söyledi:

“Bu tür fezlekeler sürekli geliyor. Vız gelir tırıs gider. Özellikle son dönemde CHP itirazlarını yükselttikçe ve Erdoğan rahatsızlıkları dile getirdikçe birileri harekete geçiyor ve fezleke üzerine fezleke geliyor. Vallahi bize dokunulmazlık lazım değil hatta biz millete dokunan bir parti olduğumuz için AK Parti rahatsız oluyor. Erdoğan'ın dokunulmazlığını önümüzdeki ilk seçim günü akşam 17.00'da milletimiz kaldıracak bundan emin olabilirsiniz.”

“SALT ÇOĞUNLUĞU KENDİ MİLLETVEKİLLERİMİZLE ELDE ETMEK SİTİYORUZ”

Seçimlerde yine bir ittifak olup olmayacağı yönündeki bir soruya da cevap veren Özel, “Eğer şimdiden erken ittifak konuşursanız bütün partileri birbirine zincirle bağlanmış koşucular gibi birbirine engel olmasına neden olursunuz. Seçime makul bir süre kala eğer seçimi kazanabileceğini düşünüyorsa partiler seçime tek başına girer yok göremiyorsa çeşitli ittifaklar arar. Bu seçimlere az bir zaman kala olacak şeyler. Geçtiğimiz seçimdeki gibi partilerin güçlerine oranla olmayan bir ittifak anlayışıyla ihtiyaç duyulan alanda ve yerde partilerin gücü nispetinde birbirinin işini kolaylaştıracak ama birbirine zarar da vermeyecekleri bir ittifak süreci tasarlanabilir. CHP'nin hedefi önümüzdeki seçimlerde salt çoğunluğu kendi milletvekilleriyle elde etmesidir. Buna gayret edeceğiz ve bir CHP'li cumhurbaşkanı adayının seçilmesidir. Adayın desteklenmesi konusunda birçok partiyle görüşülebilir biz de görüşürüz. Yeni Yol Çatı Partisi de bizim kapısına aşina olduğumuz partilerden oluşuyor. Hiçbir problemimiz olmaz" dedi.

Program Özgür Özel'in gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.