CHP'li Mustafa Sarıgül'den hükümete mahkumlar için af çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Hükümete seslenen Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için af çağrısı yaptı.

Cezaevlerinde sadece uyuşturucu kullanmaktan dolayı 90 binin üzerinde vatandaşın yattığını belirten Mustafa Sarıgül, bu vatandaşların uyuşturucu satmadığını, bazı insanlar tarafından batağa bulaştırıldığını dile getirdi.

Toplumda af için büyük bir beklenti oluştuğunu savunan Sarıgül, "Bunların anne ve babaları büyük bir sıkıntı içinde, binlerce çocuk cezaevinde dünyaya geldi, daha hayatla buluşamadılar. Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde çok büyük bir artış oldu. Parlamentoya bu çağrım, vicdani bir çağrıdır, siyasi bir çağrı değildir" dedi.

Sarıgül şöyle konuştu:

"Pandemi koşulları nedeniyle birçok esnafımız çek ve senedini ödeyemedi. Esnafımız suçlu değil borçlu. Yeni bir düzenleme şart. 2,5 milyon taksi, otobüs, kamyon şoförü var. 2,5 milyon şoförün ehliyeti alındı. Onlar mutlaka bir düzenleme bekliyor.

90 binin üzerinde evladımız ne yazık ki uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Bu evlatlarımız satmadılar, onları birileri bu bataklığa bulaştırdılar. Bunların anne ve babaları büyük sıkıntı içerisinde. Sadece kullandıkları için içeride yatan 90 bin kişinin beklentisi var. Binlerce çocuk cezaevinde dünyaya geldi hayatla buluşamadan. Anneleri babaları cezaevinde olan bebekler var.

Şu anda cezaevleri doldu taştı, oradaki tansiyon son derece yüksek. Parlamentoda özellikle ikinci ülkede büyük beklenti oluştu. Onun için 'Affet Türkiyem' diyorum."