Mustafa Sarıgül'ün gündemi futbol: Ofsayt kaldırılsın!

13 Aralık 2024 23:19 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 23:23

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada futbolun hızını düşürdüğü gerekçesiyle ofsayt kuralının tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Sarıgül, "Daha hızlı bir futbol için ofsayt artık gereksiz bir engel. Bu kuralla futbol heyecanını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Sarıgül, konuşması sırasında kendisine gülen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya da tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı​'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP​ Erzincan​ Milletvekili Mustafa Sarıgül​'ün talepleri sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül, Milli Takımın elde edemediği başarıların sorumluluğunu yabancı teknik ekip tercihlerine yükleyerek, "Milli Takımı çalıştıracak teknik direktörün sadece adının değil, ruhunun da bizimle uyumlu olması gerekiyor. Biz ise hem ismi hem de tarzı bize uzak bir İtalyan hocayı göreve getirdik, ancak beklenen başarıyı yakalayamadık" şeklinde konuştu.

MUSTAFA SARIGÜL: 'OFSAYT KALKSIN'

Sarıgül, konuşmasının devamında futboldaki ofsayt kuralının da kalkması gerektiğini dile getirdi. Sarıgül, ofsaytın futbolu yavaşlattığını iddia ederek, "Hızlı futbol için ofsayt kuralının kalkması şart. Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok. Sarıgül söyleyince gülüyorsunuz." dedi.

CHP'Lİ MİLLLETVEKİLİNE TEPKİ GÖSTERDİ!

Sarıgül 'ofsayt' çıkışı sırasında gülen bir başka CHP'li isim Veli Ağbaba'ya da Meclis kürsüsünden tepki gösterdi.

Sarıgül, CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'ya "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" dedi.