Annesinin çığlıkları kahretti! Okul bahçesindeki öğrenci hayatını kaybetti

Yeniköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karaoğlan İlkoulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki B.E.D. bir anda fenalaştığını söyleyerek arkadaşlarının yanından uzaklaştı. Bulunduğu yerden ayrılan çocuk, bir anda yere yığıldı.

FENALAŞTIĞI GİBİ YERE YIĞILDI

Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, B.E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.E.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİNİN ÇIĞLIKLARI KAMERALARA YANSIDI

Hayatını kaybeden çocuğun bedeni cenaze aracına alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun annesi olduğu tahmin edilen kadının çığlıkları kameralara yansırken yürekler dağlandı.