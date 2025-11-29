Menü Kapat
13°
Aktüel
Derbi neden Pazartesi? Fenerbahçe Galatasaray maçı hafta içi oynanacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla yeniden sahne alacak. Kadıköy'de oynanacak maç, zirve yarışının yakın seyrettiği haftada iki takımın puan tablosundaki yerini doğrudan ilgilendiriyor. Derbinin Pazartesi oynanacak olması nedeniyle futbolseverler neden Pazar değil de Pazartesi günü maçın oynandığını merak etti.

ile arasında oynanacak , futbolseverlerin gündemine haftanın ilk günü damga vuracak. Dev karşılaşma, 'de oynanacak olmasının yanı sıra hem puan durumu hem de rekabetin yoğunluğu nedeniyle dikkat çekiyor.

DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy'deki Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Mücadele, milyonlarca taraftar tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından izlenebilecek.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, iki takımın puan durumundaki yakınlığı nedeniyle haftanın en öne çıkan maçı olacak. Galatasaray 32 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında yer alıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEDEN PAZARTESİ?

Derbinin Pazartesi günü oynanmasının nedeni, iki takımın Avrupa kupalarında oynadığı maçların tarihleri nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Galatasaray, 28 Kasım Salı günü Union SG ile Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkarken, Fenerbahçe 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros ile UEFA Avrupa Ligi maçını oynadı. Bu fikstür yoğunluğu nedeniyle özellikle Fenerbahçe'nin hazırlık süresinin kısa olması nedeniyle lig derbisinin takvimi de Pazartesi gününe alındı.

Geçmiş sezonlardaki derbi maçlarında olduğu gibi maçın normal şartlarda Pazar günü oynanması beklenirken, Avrupa karşılaşmalarının ardından kısa bir süre olması nedeniyle 1 Aralık Pazartesi günü maç tarihi olarak açıklandı.

