Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İBB soruşturmasında sıcak gelişme! Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten

İBB soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İş insanları Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB soruşturmasında sıcak gelişme! Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 15:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde bir basın toplantısı düzenledi. Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması hakkında dikkat çeken detaylara değindi. Gürlek, iddianamenin Ekim ayında hazırlanmasını planladıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Gürlek, ilk olarak geçtiğimiz sene ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelenin hız kesmeden ve taviz vermeden devam ettiğini vurguladı.

İBB YOLSUZLUK İDDİANAMESİ İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin dikkat çeken detaylardan bahseden Akın Gürlek, Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturmasının ise devam ettiğini ve Ekim ayında tamamlanmayı planladıklarını söyledi.

100 YILIN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB soruşturmasında tanık beyanına dayalı tutuklu olmadığına değinen Akın Gürlek, tüm tutuklu şüphelilere dair delillerin mevcut olduğunu ve kuyumcu terazisi hassaslığında süreci yürüttüklerini vurguladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk soruşturması sözleriyle devam eden Başsavcı, ilk operasyonun üzerinden 6 ayın geçtiği ve iddianame için kısa bir süre olduğunu, kimsenin adli tatil yapmadığını söyledi. İBB'nin 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5.4 milyar dolar kredi çekildiği ve bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarıldığını, 13 metro projesinin durduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! 1 kişi daha tutuklandı
Beşiktaş Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı
ETİKETLER
#ibb
#soruşturma
#kırmızı bülten
#Murat Gülibrahimoğlu
#Emrah Bağdatlı
#İş İnsanları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.