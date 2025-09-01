İBB soruşturmasında sıcak gelişme! Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde bir basın toplantısı düzenledi. Akın Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturması hakkında dikkat çeken detaylara değindi. Gürlek, iddianamenin Ekim ayında hazırlanmasını planladıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Gürlek, ilk olarak geçtiğimiz sene ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelenin hız kesmeden ve taviz vermeden devam ettiğini vurguladı.

İBB YOLSUZLUK İDDİANAMESİ İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin dikkat çeken detaylardan bahseden Akın Gürlek, Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturmasının ise devam ettiğini ve Ekim ayında tamamlanmayı planladıklarını söyledi.

100 YILIN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB soruşturmasında tanık beyanına dayalı tutuklu olmadığına değinen Akın Gürlek, tüm tutuklu şüphelilere dair delillerin mevcut olduğunu ve kuyumcu terazisi hassaslığında süreci yürüttüklerini vurguladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk soruşturması sözleriyle devam eden Başsavcı, ilk operasyonun üzerinden 6 ayın geçtiği ve iddianame için kısa bir süre olduğunu, kimsenin adli tatil yapmadığını söyledi. İBB'nin 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5.4 milyar dolar kredi çekildiği ve bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarıldığını, 13 metro projesinin durduğunu belirtti.