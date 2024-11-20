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Kirli paraları köpürte köpürte yıkayan kadın herkesi şoke etti! 'Kimsenin hakkına girmemek için yıkıyorum'
20-11-2024 15:13
| Güncelleme: 20-11-2024 15:22
Eşinin cebinden çıkan kağıt paraları köpürte köpürte yıkayan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Kirli paralara dokunamadığı söyleyen kadın köpük sıktığı paraları yıkayıp kurumaya bıraktı. 'Kirli paralarla başkasını hakkına girmek istemiyorum' diyen kadının sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.